Biasin | Inter-Juve non è solo una partita Non facciamo finta che valga tre punti

Inter - Fabrizio Biasin sulla lezione di Antonio Conte : mai contento quando perdi : La cosa bella di Antonio Conte è che è quasi sempre incazzato: quando vince perché «dovete smetterla di dire che siamo i favoriti per lo scudetto», quando perde perché «ci vuole più rispetto». Antonio Conte è così, prendere o lasciare. E, infatti, chi ce l' ha, se lo tiene stretto (giustamente). La

Biasin : Milan-Inter - derby e spogliatoi agitati. Paquetà andrà in panchina - Brozovic in campo : Il derby milanese tra Inter e Milan arriva domani, appena alla quarta giornata di campionato. Non sarà indicativo per le sorti delle due squadre, troppo presto. Eppure la vigilia è già stata parecchio infuocata negli spogliatoi di entrambe le contendenti alla vittoria, scrive Fabrizio Biasin su Libero. Nel Milan, Paquetà non ha gradito la sostituzione contro il Verona, nell’intervallo, e ha polemizzato con una “story” su Instagram. Si è reso ...

Biasin (Libero) : ora Conte scopre che vuol dire allenare l’Inter : I nerazzurri pareggiano contro il modesto Slavia Praga e Conte scopre cosa vuol dire allenare l’Inter. Lo scrive Fabrizio Biasin su Libero. Il problema dell’Inter di Conte è che non le sarà mai perdonato niente, non solo le sconfitte, ma neppure i pareggi. Lo dimostrano le accuse piovute sull’allenatore: «Conte non è allenatore da cammino europeo», o «la difesa a tre in Champions non ha senso», o «se questo doveva essere “il ...

Inter - Fabrizio Biasin : Romelu Lukako ha le spalle abbastanza larghe per ignorare i "buu" : A 20' minuti circa dalla fine di Cagliari-Inter si scatenano le bestie. Le bestie, per definizione, non hanno filtro, solo istinto. E quelle di Cagliari (perché lì si trovavano, non ce l' abbiamo con i cagliaritani, sia chiaro, ma solo con le bestie) hanno mollato gli ormeggi in nome di un risultato

Inter - Biasin : 'Icardi non vuole andare via a parametro zero' : Il caso Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Il centravanti argentino ha deciso di fare una causa contro il club nerazzurro, chiedendo il reintegro totale in rosa, oltre ad un risarcimento di 1,5 milioni di euro per danni d'immagine. Una vicenda che non sembra conoscere la parola fine, con la società nerazzurra che continua a spingere per la cessione, nonostante l'attaccante abbia già rifiutato varie offerte. L'ultima, in ordine ...

Biasin (Libero) : Wanda Nara è in stato interessato non interessante : Lukaku: il mio idolo era Adriano L’Inter alle ore 9.09 del giorno 9 agosto ha annunciato che la maglia numero 9 dell’ex capitano diventa la maglia numero 9 del colosso belga. Quest’ultimo prende parola e dice: «Il mio mito era Adriano, l’Imperatore». Nessun accenno a Icardi e situazione chiarissima: per l’argentino è arrivato il momento di levare le tende dopo 124 gol nerazzurri e un tentativo di diventare «bandiera» naufragato che neanche lo ...

Inter - Fabrizio Biasin su Antonio Conte : perché in un mese ha già rianimato la squadra : Un mese fa Conte si presentava all' Inter: ve lo ricordate? Faceva caldo. Anche oggi fa caldo ma in mezzo sono trascorsi 30 giorni «pieni» di cambiamenti e «vuoti» di attaccanti. Qual è una delle affermazioni più stucchevoli del periodo estivo? Ve lo diciamo noi: «Si vede la mano di (nome di allenat