27enne per una scommessa si ingoia una lumaca | da quel momento in poi per il ragazzo

Fonte : baritalianews

(Di domenica 6 ottobre 2019) Undi 27 anni, Liam McGuigan del Queensland in Australia, per unacon un amico hato unatrovata in un sentiero. Le conseguenze per ilsono state devastanti. Laera infetta, si era nutrita delle fece di un topo. Il 27 enne ha contratto una rara infezione che poi gli ha determinato una meningite eosinofilia. Il, un ex promessa del rugby australiano, è stato in coma per 10 mesi, prima di riprendersi lentamente dalla malattia. Ilsi trovava in un campus estivo con degli amici quando uno di questi gli propose una: 10 dollari perre una. Il, per goliardia, accettò ma le conseguenze furono drammatiche. In un primostette malissimo e i medici decisero di operarlo per appendicite. In un secondorimase paralizzato e perse in un solo mese 47 chili. I medici pensarono ...

