Ricompare Mirko Matteucci | il messaggio social di Missouri4 | “Scusate tutti | ritorno

(Di sabato 5 ottobre 2019), alias Missouri 4, uno dei personaggi storici della trasmissione ‘Propaganda Live’, da sempre nella squadra capitanata dal conduttore Diego Bianchi, alias Zoro: “Pronti questa seraspaparanzati sul divano a gridare ‘uno, due, tre, pro-pa-gan-da!’ Grazie averamente, io sto alla stragrandissima. Pace interiore. Non mancate. Ci vediamo presto. Daje!”. Queste le frasi con cui Missouri 4 chiude un suo video su Instagram, senza chiarire però dove si concretizzerà quel “Ci vediamo presto”. Il video segna la ‘ricomparsa’ di, che dall’inizio della nuova stagione televisiva non si era fatto vivo né a ‘Propaganda Live’ né sui suoi, suscitando gli interrogativi dei fan del programma al punto da indurre Zoro a chiarire in diretta che nulla si sapeva di dove fosse o cosa ...

