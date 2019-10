New York | 4 clochard uccisi nella notte | colpiti con una sbarra di metallo | arrestato

Surface a New York. Design e qualità costruttiva - ricerca e innovazione : L’evento Surface svoltosi il 2 ottobre a New York può senza ombra di dubbio fregiarsi dell’aggettivo stupefacente. I motivi si possono riassumersi nel titolo e sono stati sottolineati da non pochi osservatori internazionali. Panos Panay e il suo staff hanno presentato ai giornalisti presenti a New York ben sei dispositivi: anche se poche ore prima dell’evento erano trapelate alcune immagini e diversi rumor, quello che abbiamo visto in diretta ...

Quattro senzatetto uccisi nel sonno : fermato presunto assassino a New York : Quattro senzatetto picchiati a morte mentre dormivano e un quinto ferito: accade a New York. Fonti della polizia citate dalla stampa americana riferiscono del fermo di un 24enne, forse anch’egli senza fissa dimora e con alle spalle numerosi precedenti penali. Potrebbe aver colpito le vittime con una sbarra di metallo.La scoperta è stata fatta dopo che polizia ha risposto intorno alle 2 del mattino ad una chiamata di emergenza che ...

A New York la rivoluzione della mobilità è partita da una pista ciclabile : Un percorso protetto sulla 9a Avenue ha fatto lievitare il traffico in bicicletta e fatto aumentare le vendite dei negozi: la mobilità sostenibile può partire dal basso

Peter Murphy dei Bauhaus sta bene e può riprendere la sua residency a New York : Peter Murphy dei Bauhaus sta bene e in un post pubblicato sui suoi canali social affida al suo staff la notizia che fa riprendere il fiato ai suoi fan. Recentemente, mentre era ancora impegnato a esibirsi in una residency a Le Poisson Rouge di New York era stato colpito da un attacco cardiaco e aveva dovuto sospendere la programmazione. Nei giorni successivi aveva annunciato di essere in piena guarigione. Nelle ultime ore è arrivata la conferma ...

Il nuovo spin off di The Walking Dead protagonista al Comic Con di New York : le prime foto rilasciate da AMC : Il nuovo spin off di The Walking Dead presto avrà un titolo e, magari, un trailer ufficiale. I dettagli sono ormai dietro l'angolo così come la presentazione ufficiale visto che la serie sarà protagonista al Comic Con di New York proprio domani, sabato 5 ottobre. Sarà proprio durante il panel studiato ad hoc per l'universo TWD che il nuovo spin off sarà presentato ufficialmente a cominciare dal titolo che, almeno per il momento, sembra sia ...

La città di New York punirà l’uso offensivo dell’espressione “illegal alien” per indicare gli immigrati irregolari : La città di New York ha vietato l’espressione illegal alien, “straniero illegale”, «se usata con l’intento di sminuire, umiliare o offendere una persona». Il termine alien indica, come stabilito dal Dipartimento della Sicurezza interna, «qualsiasi persona che non abbia la

Boxe : Golovkin vs Derevyanchenko a New York - domenica 6 ottobre su Dazn : Grande attesa a New York per il ritorno sul ring dell'ex campione dei pesi medi Gennady Golovkin che, sabato 5 ottobre (le prime ore di domenica 6 in Italia), affronterà Sergiy Derevyanchenko. Il match è valido per il titolo IBF dei pesi medi, lasciato vacante dal campione Canelo Alvarez, ovvero il pugile che ha inflitto al kazako l'unica sconfitta in carriera e che gli ha sottratto i titoli WBA e WBC con un controverso verdetto nel settembre ...

"Trump voleva una trincea con il Messico piena di coccodrilli". L'indiscrezione del New York Times : Il presidente americano Donald Trump voleva far costruire una trincea al confine con il Messico e farla riempire di coccodrilli e di serpenti, per impedire ai migranti di raggiungere gli Stati Uniti. Lo rivela il New York Times, affermando che nei piani di Trump i soldati americani avrebbero dovuto sparare alle gambe dei migranti che cercavano di varcare il confine.Il giornale americano ha poi aggiunto che Trump voleva un muro elettrificato, con ...

Il cast de "Il Re" a New York per la prima del film - : Fonte foto: La PresseIl cast de "Il Re" a New York per la prima del film 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dall' SVA Theater di New York

Modern Love - dal New York Times la nuova serie tv di Amazon - : Niccolò Sandroni Dalle colonne del New York Times agli schermi di Prime Video, la serie tv Modern Love e il suo incredibile cast arrivano il 18 ottobre Modern Love è una delle new entry del catalogo di Amazon Prime Video di questo ottobre, una serie tv da non perdere per gli appassionati delle commedie sentimentali. La serie tv si mostra subito interessante per il progetto da cui origina. Gli otto episodi che andranno a comporre ...