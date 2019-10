Coldiretti | con calo prezzo del 5% è corsa all’acquisto del tartufo bianco

Dazi - Coldiretti : a Pompeo un cesto Doc con il meglio del Made in Italy : Un cesto Doc con il meglio del Made in Italy per lasciare un concreto ricordo dell’Italia è stato preparato dalla Coldiretti per il Segretario di Stato Usa Mike Pompeo, in vista delle decisioni che dovranno essere assunte sui Dazi ai prodotti europei. Si tratta, spiega Coldiretti, “di una selezione dei migliori prodotti italiani che arrivano sulle tavole degli Stati Uniti che complessivamente valgono 4,2 miliardi di euro e che potrebbero ...

Agricoltura - Coldiretti : con 600 milioni di danni la cimice è una calamità : “Servono risorse finanziarie straordinarie per far fronte ad una vera e propria calamità ma anche una politica europea che vigili sull’ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici ed applichi le stesse cautele e le quarantene che devono invece superare i prodotti nazionali quando vengono esportati” è quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che sono stimati in 600 milioni di euro i danni causati ...

Palermo : Coldiretti - ‘zone franche montane contro abbandono territorio’ : Palermo, 30 set. (AdnKronos) – Coldiretti Palermo si schiera a favore dell’istituzione delle zone franche montane nelle Madonie. “Incendi, dissesto idrogeologico, criminalità – sottolinea Coldiretti – Sono alcuni dei danni provocati dallo spopolamento di intere aree della Sicilia dove invece si potrebbe creare lavoro con sgravi fiscali. Non si tratta di ottenere solo l’esonero o la riduzione del ...

Coldiretti : con la spesa sospesa 1 - 5 tonnellate di cibo alle famiglie povere : Oltre una tonnellata e mezzo di cibo 100% italiano e di qualità, dal Parmigiano Reggiano al prosciutto di Parma, dalla Mortadella alla Mozzarella di bufala campana, dall’olio extravergine d’oliva fino alla pasta di grano Senatore Cappelli assieme a frutta e verdura a km zero, è stata raccolta grazie alla generosità degli agricoltori di Campagna Amica, dei cittadini bolognesi e dei turisti per arrivare nelle case delle famiglie in gravi ...

Manovra - Coldiretti : “Scongiuriamo l’ipotesi dell’aumento dell’Iva sui prodotti alimentari” : Con i consumi stagnanti occorre scongiurare ogni ipotesi di aumento dell’Iva sui prodotti alimentari, per non cadere in una pericolosa fase di recessione ma anche per evitare di pesare negativamente sulla salute dei cittadini. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in vista del varo della nota di aggiornamento al Def, la Manovra economica, da parte del Consiglio dei Ministri. Ad evidenziare la situazione di ...

Consumi - Coldiretti : “Conserve fatte a casa per 1 italiano su 4” : In quasi una famiglia italiana su quattro (23%) con l’arrivo dell’autunno ci si mette quest’anno al lavoro tra pentole e vasetti nella preparazione di conserve “sovraniste” fatte in casa per garantirsi un’alimentazione più genuina, naturale, 100% nazionale e ridurre gli sprechi. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ presentata al Villaggio contadino a Bologna con il primo Cooking Show sovranista con gli agrichef per svelare i trucchi ...

Il 29 settembre a Bologna le conserve sovraniste con Salvini al Villaggio Coldiretti : torna il fai da te in cucina : Storico ritorno del fai da te in cucina, con milioni di italiani che quest’anno con l’arrivo dell’autunno seguono i consigli del nonni e si mettono al lavoro tra matterelli, pentole e vasetti nella preparazione di conserve “sovraniste” fatte in casa per garantirsi una alimentazione più genuina, naturale e 100% nazionale come dimostra l’indagine Coldiretti/Ixe’ sulla nuova passione degli italiani che sarà presentata domani domenica 29 settembre ...

La proposta di Conte a Coldiretti : “Vi voglio alleati del governo per un green new deal” : Il presidente del Consiglio è intervenuto al Villaggio di Coldiretti a Bologna, per il Parmigiano Day. Sull'ipotesi di applicare dazi ai prodotti Ue la Coldiretti ha ribadito: l'Italia sarebbe il paese più penalizzato. "Uema spinoso, ma io ce la metterò tutta per far pesare le nostre ragioni" dice il premier.Continua a leggere

Conte alla Coldiretti : "Vi aspetto alleati del governo nel green new deal" : Il premier ai coltivatori: "Dazi tema spinoso, ma io ce la metterò tutta per far pesare le nostre ragioni"

Agricoltura - Coldiretti a Conte : “La cimice asiatica è un’emergenza” : “Abbiamo un’emergenza e si chiama cimice asiatica: ci serve con immediatezza il decreto attuativo per l’inserimento dell’animale antagonista e un piano di sostegno per le imprese per i prossimi quattro anni”. A chiedere, ancora una volta, un intervento urgente è stato il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, durante il suo discorso al Villaggio allestito dall’associazione a Bologna, dove oggi era ospite ...

CETA - Coldiretti : anniversario flop con -32% di export di Parmigiano : “Crollo devastante delle esportazioni di Grana Padano e Parmigiano Reggiano in Canada che si sono ridotte praticamente di 1/3 (-32%) scendendo a soli 1,4 milioni di chili nel primo semestre del 2019, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat divulgata a due anni dell’entrata in vigore in via provvisoria dal 21 settembre 2017 dell’accordo di libero ...

Frodo Olio - Coldiretti Abruzzo plaude ai controlli dei Nas - ma serve riforma per reati agroalimentar : L'Aquila - “E’ necessario procedere al piu’ presto alla riforma della Legge sui reati in campo agroalimentare per sostenere gli ottimi risultati dell’attività delle forze dell’ordine con norme adeguate a colpire chi specula sulla salute dei cittadini”. E’ quanto afferma la Coldiretti Abruzzo in merito alla scoperta da parte dei Nas di Firenze di una truffa – la cui inchiesta ha interessato anche l’Abruzzo - con riciclaggio e ...