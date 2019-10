Vietato dare schiaffi ai figli | in Scozia è legge

Fonte : dilei

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Lamette al bando, per, gli scapaccioni dei genitori aie qualunque forme di castigo fisico. Una normativa ad hoc è stata infatti presentata al Parlamento locale di Edimburgo dal governo guidato dalla “first minister” Nicola Sturgeon, il cui partito controlla agevolmente l’assemblea. Si tratta del primo territorio del Regno Unito deciso a vietare le punizioni corporali, tradizione mai del tutto estirpata del sistema scolastico britannico come del retaggio familiare. Finora laautorizzava – come continua a fare nel resto del Regno – un uso “ragionevole” della forza in famiglia per educare e castigare i. La proposta scozzese di abolizione è stata promossa da un deputato Verde, John Finnie, e ha il sostegno di laburisti e liberaldemocratici, oltre che dello Scottish National Party (Snp) di Sturgeon e di alcune ong per ...

infoitestero : Scozia, la proposta: vietato per legge dare schiaffi ai figli - MarekNapoli : RT @SkyTG24: Scozia, dare schiaffi ai figli potrebbe essere vietato dalla legge - lastep440 : RT @SkyTG24: Scozia, dare schiaffi ai figli potrebbe essere vietato dalla legge -