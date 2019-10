Trieste | Patuanelli | ‘profondo cordoglio per agenti uccisi | tragedia immane’

Trieste - chiude l’area a caldo della Ferriera di Servola : a rischio i 450 dipendenti. Il dossier sul tavolo del neo ministro Stefano Patuanelli : Tempi cruciali per la Ferriera di Servola, a Trieste, e per i suoi dipendenti. Un caso industriale e ambientale molto controverso che da anni crea polemiche e bracci di ferro con la proprietà. Adesso sembra arrivato il punto di non ritorno, con la chiusura dell’area a caldo, auspicata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e di cui la proprietà ha deciso di prendere atto, avviando le procedure (in tempi da definire) per spegnere ...