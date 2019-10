Transparent 5 su Prime Video è un finale sconnesso che paga l’assenza di Jeffrey Tambor

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Concludere una serie alle proprie condizioni è un dono raro e prezioso per un team creativo, ma Jill Soloway e i suoi non hanno potuto godere appieno del privilegio.5, ilmusicale della rivoluzionaria serie arrivata sunel 2014, ha dovuto infatti fare i conti con la più incolmabile delle assenze: quella di, protagonista dentro e fuori dal set. Le accuse di abusi sessuali lanciate nel 2018 dalla co-star Trace Lysette e da un'assistente della troupe hanno convinto Jill Soloway a licenziare la star della serie, e per quanto eticamente inappuntabile, la decisione ha stroncato qualsiasi possibilità di proseguire il viaggio di. Il desiderio di porre fine all'emozionante avventura della famiglia Pfefferman con un musical è stato un rischio calcolato. Potrebbe anzi apparire del tutto plausibile, considerata la mentalità ...

