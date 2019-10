SSC Napoli | il report da Castel Volturno | out due azzurri

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 4 ottobre 2019)allenamento Seduta mattutina per ilal Centro Tecnico. Glipreparano la sfida contro il Torino per la settima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18. La squadra, sul campo 2, dopo una prima fase di riscaldamento ha svolto esercizi tecnici individuali. Successivamente partitina a porte piccole. Chiusura con partita a campo grande. Terapie per Mario Rui e Maksimovic. La squadra tornerà in campo domattina prima di partire per Torino. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Ti potrebbero interessare anche: Longhi difende Ancelotti: “Anche con Sarri dilapidato un patrimonio contro le piccole” Corbo a Radio Marte: “Con il 4-3-3 Insigne salvo ma con il 4-4-2 più copertura. Ancelotti, a te la scelta” Sacchi: “Ottimo lavoro di Carlo ma manca la mentalità vincente” Il Roma –, mostraci il tuo vero volto. ...

sscnapoli : Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Squinzi per la scomparsa del caro Giorgio. - sscnapoli : ?? Parmacotto è sponsor istituzionale della SSC Napoli per la stagione 2019/20 ???? - sscnapoli : ?? Campagna abbonamenti, dal 1 ottobre si può sottoscrivere l’abbonamento per le restanti 16 partite di campionato a… -