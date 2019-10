Fonte : wired

(Di venerdì 4 ottobre 2019) L’industria del bensi contende i clienti grazie alle flagranze, ma anche tramite confezioni elaborate che possano catturare l’interesse dei clienti. Un obiettivo spesso centrato, ma con costi importanti per l’ambiente: la scatola è solitamente di, finisce tra i rifiuti e raramente, su scala globale, viene riciclata (le stime parlano del 15% a livello planetario). Partendo da qui e dalle abitudini delle persone – che in un anno utilizzano a testa in media undici bottiglie die dieci di shampoo – la designer tedesca Jonna Breitenhuber ha creato. Presentato per la tesi di laurea presso l’università delle Arti di Berlino, il progetto prevede una bottiglia di sapone la cui confezione è ottenuta dtrasformazione dello stesso detergente. Il tal modo, una volta che il contenuto è stato consumato, la confezione si dissolve gradualmente (con i ...

MilanoCitExpo : Soapbottle potrebbe essere la soluzione alla plastica dei bagnoschiuma #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -