Pensioni | Quota 100 | dal 2021 gli esclusi dovranno attendere lo scalone per l' uscita

Pensioni : Quota 100 va abolita - per Nannicini costa tanto ed è iniqua : "L'idea di far esaurire Quota 100 è un altro esempio di lampante della politica da struzzi e non da giraffe", lo ha affermato il senatore del Partito Democratico Tommaso Nannicini che, da sempre si è dimostrato contrario alla misura voluta dalla Lega. Per lo stesso economista, infatti, il sistema del pensionamento anticipato è una misura costosa ed iniqua visto che avvantaggerebbe i lavoratori con carriere contributive solide. Per Nannicini ...

Pensioni ultime notizie : “Quota 100 a esaurimento” - Gualtieri “no rinnovo” : Pensioni ultime notizie: “Quota 100 a esaurimento”, Gualtieri “no rinnovo” Sul fronte Pensioni ultime notizie riferiscono le dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri su Quota 100 a Piazza Pulita, in onda su La7. Il ministro ha affermato che Quota 100 non sarà rinnovata e che andrà comunque a esaurimento, ovvero a scadenza naturale. Per il nuovo numero 1 del MEF, infatti, Quota 100 è una misura che non avrebbe mai ...

Pensioni - Gualtieri : ‘Quota 100 andrà ad esaurimento ma non la rinnoveremo’ : Non ci sono ormai più dubbi sulla prosecuzione delle Pensioni anticipate con Quota 100 nel triennio, ma sono tante le perplessità espresse sulla misura anche da autorevoli esponenti del Governo in carica e della maggioranza, come il ministro dell’Economia e delle Finanza Roberto Gualtieri e il leader di Italia Viva Matteo Renzi che in questi giorni, in più occasioni si è espresso sulla questione previdenziale. Secondo l’ex premier, fuoriuscito ...

Pensioni : Gualtieri - ‘Quota 100 fortunatamente andrà ad esaurimento’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Quota 100 fortunatamente andrà ad esaurimento e noi certo non la rinnoveremo. Magari faremmo qualche manutenzione. Comunque non l’avrei mai fatta”. Così a ‘Piazza Pulita’ su La7 il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Questo, spiega, “non vuol dire che non ci sia un problema Pensionistico: la Fornero era tutt’altro che perfetta come riforma ma ...

Pensioni : Quota 41 - Ghiselli chiede interventi per i precoci e donne : "Diversi concetti espressi dalla professoressa Fornero sono condivisibili e, appunto per questo, è necessaria una riforma della sua riforma", lo ha spiegato il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli che continua il suo pressing all'esecutivo giallo-rosso affinché possa dare una risposta alle persone rimaste escluse dalle misure previdenziali approvate dal precedente Governo. Allo studio la conferma dell'Ape Sociale e dell'Opzione ...

Pensioni - Zingaretti : ‘Quota 100 non si tocca - voglio discontinuità su politiche attive’ : Da una parte c’è il leader di Italia Viva Matteo Renzi che chiede al Governo Conte di ripensarci sulla conferma delle Pensioni anticipate con Quota 100, dall'altra c’è il segretario del Partito democratico Luca Zingaretti che dice invece che la misura non si tocca. In ogni caso, a dare rassicurazioni in merito alla prosecuzione del regime sperimentale di Quota 100 per il triennio, è stato in questi giorni il premier Giuseppe Conte. Nella legge ...

Pensioni : Quota 100 - calano le adesioni ma la spesa raggiungerà i 300 miliardi : La spesa Pensionistica dovuta alla sperimentazione di Quota 100 aumenterà fino a toccare i 304 miliardi di euro pari al 15,9% del Pil. A rivelarlo è la nota di aggiornamento del nuovo Documento di Economia e Finanza che nei giorni scorsi è stata approvata dal Consiglio dei Ministri. Dal Def si evince un aumento di spesa Tra il 2021 e il 2022, ovvero al termine della sperimentazione in corso che consente i i pensionamenti a partire dai 62 anni di ...

Pensioni flessibili e Manovra 2020 - Proietti (UIL) : 'Introdurre quota 100 rosa' : Arriva ancora una volta un nuovo richiamo dei sindacati in merito alla Nota di aggiornamento al Def ed alla necessità di superare la legge Fornero e la conseguente rigidità dei requisiti di accesso all'Inps. I provvedimenti inseriti nella nota dal governo ed in attesa di trovare conferma all'interno della prossima Manovra 2020 rappresentano quindi un passo in avanti, ma non la risposta definitiva tanto attesa da parte dei rappresentanti dei ...

