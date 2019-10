Patek Philippe | l’alta orologeria in mostra a Singapore

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 4 ottobre 2019)inIl Sands Theatre diininThierry Stern, Presidente diMadame Sandrine SternI tecnici diL'orologio da tavolo The EsplanadediL'orologio da tavolo The EsplanadediIl primo calendario perpetuo didel 1925Un orologio da tasca pezzo unico con pittura miniataIl modello Aquanaut Luce,2019 Special EditionUn modello Calatrava Orchids in edizione limitataMinute Repeater Tourbillon,2019 Special EditionIl modello più emblematico è sicuramente un raro orologio da tavolo, The Esplanade –: un pezzo unico realizzato rigorosamente a mano con argento e smalti, che riproduce lo skyline della città-stato asiatica e ne celebra il cinquantesimo anniversario ...

