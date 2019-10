Nuovo stadio di Milano | in Consiglio comuale prevale il no

Albertini : «Il Nuovo stadio sarà un vantaggio per Milano» : L’ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, si schiera a favore della costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter. In un’intervista a Linkiesta, Albertini afferma di aver cambiato idea circa l’abbattimento di San Siro per fare spazio al nuovo impianto voluto dalle due società di calcio. «All’inizio mi sembrava uno spreco di risorse e poi […] L'articolo Albertini: «Il nuovo stadio sarà un vantaggio per Milano» è ...

Milan e Inter - assemblea con i cittadini per il Nuovo stadio : nuovo San Siro assemblea – Milan e Inter il prossimo 8 ottobre parteciperanno a un’assemblea pubblica presso la sede del Municipio 7 di Milano per confrontarsi con i cittadini sui progetti presentati per il nuovo stadio a San Siro. Lo rende noto Marco Bestetti, Presidente del Municipio 7. «Ho sempre sostenuto – ha sottolineato Bestetti […] L'articolo Milan e Inter, assemblea con i cittadini per il nuovo stadio è stato ...

San Siro - la provocazione di Roberto Maroni : “Il Nuovo stadio (spero solo del Milan!!) lo intitolerei a Rocco” : Una sorta di provocazione, da tifoso rossonero, quella espressa dall’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni. Si parla sempre della solita questione legata al nuovo stadio San Siro. Ecco il tweet del politico. “Il nuovo stadio del Milan (spero solo del Milan!!!) lo intitolerei al mitico Nereo Rocco, il Paròn che ha fatto la storia del calcio”. Di seguito la foto. Il nuovo stadio del @acmilan (spero ...

Milan-Inter - si lavora anche al Piano B per il Nuovo stadio : Presentati i due progetti per il nuovo stadio da far sorgere nell’area di San Siro, ora la palla è passata al Comune di Milano. Milan e Inter non vogliono però farsi trovare impreparate e, come scrive “La Repubblica”, continuano a tenere in considerazione quel “Piano B” rappresentato dalle aree Falck di Sesto San Giovanni. In […] L'articolo Milan-Inter, si lavora anche al Piano B per il nuovo stadio è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

La Juve pensa a un Nuovo stadio per l’Under 23 e la squadra femminile : Secondo quanto scrive Tuttosport, tra gli investimenti miranti a mantenere la competitività sportiva previsti dalla Juve nel piano quinquennale di sviluppo (2019-2024) c’è anche la costruzione di un nuovo stadio. Si tratterebbe di un impianto di dimensioni medio-piccole, con una capienza tra i 3.500 e i 5.000 posti. Sarebbe utilizzato per ospitare gli incontri dell’Under 23 e della squadra femminile. Lo stadio sorgerebbe al posto del ...

Damascelli : il problema non è costruire uno stadio ma un Nuovo Milan : “Il problema non è quello di costruire un nuovo stadio a Milano ma di costruire un nuovo Milan”. Scrive così Tony Damascelli su Il Giornale. E spiega che non intende solo una squadra vera, ma un gruppo solido, che “restituisca dignità a un club che ha fatto la storia del calcio mondiale e che non può finire così depresso e toreato dall’avversario come è accaduto contro la Fiorentina, eccitata da Chiesa ed esaltata dal ...

Juventus : aumento di capitale potrebbe portare un Nuovo stadio per le donne : La Juventus ha di recente ufficializzato l'aumento di capitale di 300 milioni di euro, una somma notevole che ai tanti è sembrato un modo per ripianare i debiti dovuti all'ingaggio di Cristiano Ronaldo, che evidentemente ha incrementato i costi societari. Tutt'altro, secondo Tuttosport, in quanto la strategia della proprietà è evidente: avvicinarsi alle società europee più ricche che attualmente fatturano 150-200 milioni di euro in più all'anno. ...

Le notizie del giorno – Possibile cessione del Milan - Nuovo stadio Juventus - infortunio per Darmian : Possibile cessione DEL Milan – Nelle ultime ore sono arrivate voci di un interessamento di Bernard Arnault e del gruppo LVMH verso il Milan. Precisazioni in merito sono arrivate sia dal suddetto acquirente che dal fondo Elliott (I DETTAGLI) nuovo stadio PER LA Juventus – La Juventus guarda al futuro. L’obiettivo dichiarato dei bianconeri è quello di arrivare ai livelli di Barcellona o Bayern Monaco, che fatturano quasi 1 ...

Juventus - con l’aumento di capitale arriva anche un Nuovo stadio : i progetti futuri [DETTAGLI] : La Juventus guarda al futuro. L’obiettivo dichiarato dei bianconeri è quello di arrivare ai livelli di Barcellona o Bayern Monaco, che fatturano quasi 1 miliardo a stagione. Per rimanere in linea con i top club europei, la società bianconera deve proseguire sulla linea adottata negli ultimi anni. Ingaggiando top player come Cristiano Ronaldo e de Ligt la Juventus è rimasta agganciata al treno europeo. Dal 2006 ad oggi, la crescita ...

Nuovo San Siro - stadio Inter-Milan/ Scaroni : 'prezzi variabili' - sui naming rights... : Nuovo San Siro, stadio Inter e Milan: la presentazione dei progetti per il Nuovo impianto a Milano. Gazidis: 'Guardiamo alle nuove generazioni'.

Presentati i due progetti per il Nuovo stadio di Inter e Milan : no alla ristrutturazione : Nel 2009, il quotidiano britannico 'The Times' stilò una classifica degli stadi più belli del mondo e lo storico impianto Milanese si piazzò al secondo posto, dietro soltanto al Westfalenstadium di Dortmund e davanti ad autentici templi del calcio come l'Anfield Road di Liverpool, il Santiago Bernabeu di Madrid e il Nou Camp di Barcellona. Del resto, parliamo dello stadio di San Siro, dedicato a Giuseppe Meazza e definito la 'Scala del Calcio' e ...

Anelli e cattedrale - Milan e Inter presentano progetti Nuovo stadio : "Gli Anelli di Milano" e "La cattedrale": sono questi i nomi dei due concept design selezionati, proposti dagli Studi Populus

La Cattedrale e Gli Anelli - i due progetti per il Nuovo stadio di Inter e Milan : Milan e Inter hanno finalmente svelato i due progetti attualmente in corsa per il nuovo stadio di Milano. Sono quelli di Populous e di Manica-Cmr, mostrati oggi al pubblico. La Cattedrale di Populous Quello di Populous è “La Cattedrale”. Uno stadio eco sostenibile che non sarà solo il luogo deputato ad ospitare delle partite di calcio, ma sarà la rappresentazione dell’anima più storica e intima di Milano, prendendo spunto dai luoghi più ...