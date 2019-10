Il distretto fintech di Milano quadruplica le sue startup

Fonte : wired

(Di venerdì 4 ottobre 2019) IlDistrict a(foto: Luca Zorloni per Wired)District di, due anni dopo: 122, 8 membri corporate, 15 collaborazioni con hub internazionali in un settore che, a livello mondiale, ha raccolto 43,7 miliardi di dollari di investimenti per le 1.210che hanno ricevuto almeno 1 milione di dollari di finanziamento nel biennio 2016-18. Sono questi i numeri del settore e della più grande communityitaliana promossa nel 2017 da Sellalab, polo d’innovazione del gruppo Banca Sella, e da Copernico, piattaforma di spazi smart working, e che fa capo a Fabrick, il primo attore nato in Italia per favorire l’open banking. “Ora tutti ci conoscono – afferma Pietro Sella, amministratore delegato del Sella Group al compleanno del, in via Sassetti 32 -. Abbiamo messo a disposizione dell’ecosistema know how e strutture, perché ...

