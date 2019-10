Guida tv Venerdì 4 ottobre

Fonte : dituttounpop

(Di venerdì 4 ottobre 2019) -tv– Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Tale e Quale Show Rai 2 ore 21:20 NCIS Los Angeles 10×15 1a Tv + Criminal Minds 14×01-02 1a Tv Free Rai 3 ore 21:25 Mai Stati Uniti Canale 5 ore 21:30 Rosy Abate 2×04 1a Tv (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:25 Quarto Grado Italia 1 ore 21:25 Guardiani della Galassia 2 1a Tv Free La7 ore 21:15 Propaganda Live Tv8 ore 21:25 X Factor 13 – Bootcamp 1a parte 1a Tv Free Nove ore 21:25 Fratelli di Crozza Debutta 1994 su Sky Atlantic/Sky Cinema Uno/Now Tv (qui la recensione) Serie Tv e Film in Tv– I Consigli Le Serie Tv in Chiaro Rai 2 ore 21:20 NCIS Los Angeles 10×15 1a Tv + Criminal Minds 14×01-02 1a Tv TopCrime ore 21:10 The Closer 3×09-10 Giallo ore 21 Hinterland 1×04 Rai Premium ore 21:20 Imma Tataranni – Sostituto procuratore ...

AleRepossi : #Pavia, venerdì 4 ottobre si inaugura la stagione 2019-2020 del Teatro #Fraschini. La guida alla stagione in omaggi… - shinyh0bi : venerdì ho la guida sull'autostrada Bene Benissimo - anchorvliam : venerdì dovrei avere l’esame di guida sto morendo di ansia ?? -