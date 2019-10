Falso in bilancio | se il manager si è dimesso non è soggetto a misure cautelari

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) L'amministratore delegato di una Spa che si siada tutte le cariche societarie anche dopo aver commesso il reato diino false comunicazioni sociali non può essere assoggettato alimitative della libertà personale. Sono queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui è pervenuta la V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza 40499/2019 depositata in Cancelleria ieri 3 ottobre 2019 I fatti che hanno portato alla pronuncia della Corte La Suprema Corte di Cassazione si è trovata a giudicare il ricorso di un ex amministratore delegato di una Spa era stato condannato dalla Corte d'Appello di Trieste alla misura cautelare relativa al divieto di esercitare funzioni direttive all'interno degli organi decisionali di persone giuridiche private o pubbliche. Tale misura cautelare era stata ripristinata a seguito della richiesta del ...

