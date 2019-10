Adrian | l' ultima pazzesca voce sul flop di Adriano Celentano | l' impensabile decisione di

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Che fine ha fatto, lo strombazzato quanto brutto cartone animato sulla vita e le opere di? Se lo chiedono in molti. Dagospia svela il mistero.diventao e torna su Canale 5. Pare che stavolta il Molleggiato ci metta la faccia con un vero one man show, non come n

aldairsoto7 : @adrian_esp01 Alch Bro desde la última vez jajsjsjsjsjna - SalottoLibri : RT @wordsandmore1: In libreria per Longanesi “The Chain” di Adrian McKinty, 350 pagine, euro 20,00. Conteso tra i principali editori mondia… - matsuteia : RT @wordsandmore1: In libreria per Longanesi “The Chain” di Adrian McKinty, 350 pagine, euro 20,00. Conteso tra i principali editori mondia… -