Acque di Roma e biodiversità | la Capitale vista da fiumi e zone umide

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Urban Nature è una manifestazione nazionale organizzata dal WWF Italia, in collaborazione tra gli altri con l’Associazione Nazionale dei Musei Scientifici, per far conoscere la varietà di specie vegetali e animali che accompagna la nostra vita quotidiana e della quale spesso ignoriamo l’esistenza. Attraverso diverse attività, l’iniziativa si propone di coinvolgere cittadini e ragazzi nello scoprire la natura che ci circonda e imparare insieme cosa fare per preservare le aree verdi urbane. Ale iniziative di Urban Nature saranno dedicate al tema dellapresente lungo il fiume Tevere e lepresenti in città. Il Museo Civico di Zoologia collabora a questa iniziativa ospitando sabato 5 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13 l’incontro: la ricchezza della vita e ledi, aperto a tutti i cittadini e in cui alcuni ricercatori illustreranno i ...

WWF_Roma : @WWF_Roma e Museo Civico di Zoologia presentano sabato 5 ottobre ore 10 - 13 l’incontro “Acque e biodiversità: la r… - _oPac : RT @giuseppepitre: Gridate di #Roma Acque fresca! Limoni, limonaro! Fresca, fresca! [1885] #TiRaccontolItalia - 79_Alessio : RT @visit_lazio: ? Affacciamoci sul #lagodiBracciano e scopriamo #TrevignanoRomano, uno dei borghi che si specchiano sulle sue acque! Sapet… -