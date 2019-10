Vaticano | la nomina del procuratore Pignatone accelerata da Papa Francesco dopo

Papa Francesco nomina Giuseppe Pignatone presidente del Tribunale Vaticano : Giuseppe Pignatone , 70 anni compiuti a maggio, è andato in pensione pochi mesi fa annunciando possibili "sorprese" future. Chissà se si riferiva al prestigioso incarico conferitogli oggi da Papa Francesco , quello di presidente del Tribunale Vaticano . Quella di Pignatone è stata una carriera dedicata alla lotta alla mafia.Continua a leggere

Vaticano - Papa Francesco nomina tredici nuovi cardinali : tutti a sostegno dell'immigrazione : Il Papa sceglie otto dei tredici nuovi cardinali. Tutte porpore di frontiera, aperte al dialogo e alla missione in ogni angolo del globo, come lui stesso aveva detto di volere. In Italia nomina cardinale soltanto l'arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi. Mentre nella Curia romana - fa sapere Repubbli