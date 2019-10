“Tanta invidia” Giovanni Ciacci | la confessione in diretta a ‘Vite da Copertina’ | studio

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Dopo le critiche dei giorni scorsiè tornato al lavoro più carico di prima. Le parole sulla sua trasmissione e il presunto copia e incolla televisivo sul format di Bianca Guaccero non l’ha toccato più di tanto. Così, per non perdere il vizio,ha parlato del più e del meno scherzando molto su di se, come al solito.ed Elenoire Casalegno poi hanno parlato in primis della prima edizione del Grande Fratello, che portò dei grandi cambiamenti nella televisione italiana. Negli ultimi anni il pubblico ha visto vari reality, dall’Isola dei Famosi a Pechino Express.Il Grande Fratello, però, sembra essere davvero quello più importante, quello che ha stravolto tutto, anche il linguaggio degli spettatori. Oltre a quello ‘nip’ (rivolto esclusivamente a persone non appartenenti al mondo dello spettacolo) negli ultimi anni è arrivato anche il Grande ...

NessunoDiVoi : @vanandrix79 Un grande, a quasi novant’anni tiene il banco. Invidia, tanta invidia e ammirazione - Dofe_GODF : Tanta invidia sicuramente ma soprattutto la consapevolezza di essere schiacciati come i vermi! - adelestancati : RT @AntonellaLaTor6: @CasaLettori Ma ti segnalano, perché? Possibile che tanta invidia solo per dei tweet? Qui ci dobbiamo solo rilassare,… -