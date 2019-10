Stephen Amell come Robert Downey Jr in Arrow 8 | il destino di Oliver legato a quello di

Reunion di Smallville in Crisi sulle Terre Infinite con Erica Durance e Tom Welling per la gioia di Stephen Amell : E alla fine sembra proprio che Stephen Amell sia stato accontentato e prima di dire addio all'Arrowverse possa assistere alla Reunion di Smallville tanto sognata da tutti: Erica Durance e Tom Welling saranno insieme in Crisi sulle Terre Infinite, il crossover in onda tra dicembre e gennaio negli Usa. L'evento ormai si preannunci come qualcosa di imponente, un evento irripetibile che potrebbe segnare l'apice dell'Arrowverse che quest'anno ...

Willa Holland in Arrow 8 al fianco di Stephen Amell per il gran finale : quale sarà il suo ruolo? : La carrellata di nomi e di ritorni in Arrow 8 diventa sempre più lunga e questa volta tocca ad un volto molto noto e amato ovvero quello di Willa Holland alias Thea Queen. La giovane è andata via dalla serie per liberarsi di tutto quello che è successo negli anni e che ormai la stava schiacciando ma sembra pronta a tornare, più forte di prima, per il gran finale al fianco dell'amato fratello Oliver, o almeno si spera. Tra linee temporali ...

Svelata la trama di Roswell New Mexico 2 : la moglie di Stephen Amell nel cast : Mentre Stephen Amell festeggia il suo ritorno a casa e alla famiglia dopo quest'ultima stagione di Arrow, la moglie ha trovato un posto nel cast di Roswell New Mexico 2 e, quindi, sbarcherà presto a Vancouver. Cassandra Jean Amell è l'ultimo acquisto della serie tv The CW e ha ottenuto addirittura un posto come regular nei nuovi episodi in onda nel 2020, nella seconda parte di stagione. Secondo quanto riporta THR, Cassandra Jean Amell ha ...

Stephen Amell protagonista di Heels - una serie sul wrestling di Starz – Notizie serie tv : Stephen Amell sarà protagonista di Heels, una serie sul wrestling di Starz. Notizie serie tv del giorno Da supereroe a “cattivo” il passo è stato breve per Stephen Amell. L’attore, che ha interpretato il personaggio di Freccia Verde per 8 anni nella serie The CW, ha trovato il suo prossimo progetto televisivo. L’attore sarà il protagonista di Heels, un drama di Starz ambientato nel mondo wrestling, una passione ...

Stephen Amell dopo Arrow riparte dal wrestling con Heel di Starz : Finita l'avventura di Arrow, che si concluderà con la prossima stagione da 10 episodi, Stephen Amell riparte da una sua grande passione, il wrestling.Amell sarà il protagonista di Heels serie tv di Starz ordinata in 8 episodi che permetterà all'attore di tornare a sfoggiare i muscoli possenti già messi in mostra sotto la tuta di Arrow. Stephen Amell è un grande fan del wrestling e nel 2015 ha partecipato insieme a Neville a un SummerSlam in ...

Stephen Amell pronto per una nuova serie dopo Arrow ma dice no al Flashverse : Stephen Amell dice no al Flashverse ma sì al suo prossimo impegno post Arrow. L'attore che ha regalato ai fan otto, intensi, anni insieme non ha intenzione di fermarsi e proprio parlando al suo pubblico in un nuovo panel dedicato alla serie, si è detto pronto ad affrontare il suo prossimo impegno in tv. Niente teatro come la collega Emily Bett Rickards ma un nuovo progetto che lo porterà in tv come lui stesso ha rivelato durante il suo panel al ...