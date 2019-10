Sondaggio | Matteo Renzi ruba voti a Cambiamo | così Giovanni Toti rischia di restare

Sondaggio Youtrend : Italia Viva di Matteo Renzi al 4 - 3 per cento - il Pd perde un punto e si ferma al 20 - 1 : Si consolida Italia Viva di Matteo Renzi al 4,3 per cento mentre perde un punto percentuale il Pd che si attesta al 20,1 per cento. In calo anche il Movimento 5 stelle ora al 19,8 per cento (-0,4) e la Lega di Matteo Salvini al 31,8 per cento (-0,3) che però resta saldamente il primo partito. E' qua

Sondaggio Youtrend - elezioni in Umbria : centrodestra avanti. Matteo Salvini : "Schiaffo a Conte in arrivo" : I primi sondaggi in vista delle elezioni in Umbria del 27 ottobre parlano chiaro: il centrodestra è avanti con la candidata leghista sostenuta anche da Forza Italia e Fratelli d'Italia, Donatella Tesei. Secondo i dati di Quorum/Youtrend, in esclusiva per Agi, riportati su Il Tempo, Vincenzo Bianconi

Sondaggio Pagnoncelli : Matteo Renzi boom - quanti punti mangia al Pd. Crolla la Lega di Salvini - Giorgia Meloni fa il botto : Cambiano le intenzioni di voto - sottolinea il consueto Sondaggio di Pagnoncelli per il Corriere - soprattutto per la nascita di Italia Viva, la nuova formazione di Renzi, stimata intorno al 4.8%. Il Pd è quello che ne esce più ridimensionato: oggi è infatti al 19,5%. I punti persi sono dovuti sos

Sondaggio di Rado Fonda (Swg) : Silvio Berlusconi in caduta libera - è al 5 - 1% sotto Matteo Renzi al 5 - 4 : Silvio Berlusconi con Forza Italia vale meno di Matteo Renzi con il suo neonato partito Italia Viva. E' quanto emerge da una analisi di Rado Fonda, direttore di Swg. L'ultimo Sondaggio dà infatti Italia Viva al 5,4 per cento: "Non è tantissimo, ma neppure poco, è un consenso a caldo in cui è Fondame

Lega - il Sondaggio di Termometro Politico la dà al massimo storico : Matteo Salvini inarrestabile : La Lega ottiene più consensi delle Europee. Questo lo scenario rivelato dal sondaggio di Termometro Politico per la trasmissione Coffee Break. Chi ha votato il Carroccio alle scorse elezioni lo voterebbe nuovamente portando il partito di Matteo Salvini al 36,1 per cento. Brutto colpo, invece, per il