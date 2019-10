Napoli – Gds | “Va bene difendere la squadra ma l’effetto Liverpool è svanito”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 3 ottobre 2019) L’analisi de La Gazzetta dello Sport non è dolce nei confronti di Ancelotti che non va oltre al pari contro il Genk.definito sconclusionato. D’altrocanto guardando la rosa del Genk, tranne due calciatori di livello, non lascia pensare di poter fermare gli azzurri. “Dagli elogi della sofferenza alle recriminazioni sulla sfortuna, Carlo Ancelotti versione belga non convince, anche se capiamo che un allenatore debbail gruppo e ripartire in fretta. Ilvisto a Genk è stato bruttino e sconclusionato, soffrendo unache ci ha messo tutta l’anima e l’intensità possibile. Ma se i campioni del Belgio non hanno mai vinto in 14 gare di Champions nei gironi e nessuno ha saputo far peggio un motivo ci sarà. D’accordo, qui sono cresciuti tanti campioni, ma se togliamo l’ottimo mediano norvegese Berge e il funambolico giapponese Ito il resto non ...

