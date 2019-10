L' Italia non si salva con tasse | più deficit e spesa pubblica

Huawei : Miao (Ceo Italia) - ‘da 15 anni in Italia - clima non ci preoccupa’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Siamo da 15 anni in Italia e contiamo di rimanerne altri 15, certo percepiamo ‘rumori di fondo’ verso la nostra azienda ma non siamo preoccupati”. Così il Ceo di Huawei Italia, Thomas Miao, sottolinea la visione del colosso cinese nello sviluppo digitale del nostro Paese, parlando alla tappa di Roma del road show di Huawei per presentare i suoi progetti sulle Smart City.L'articolo ...

180 anni fa l’Inaugurazione della prima linea ferroviaria Italiana : il ricordo di un Sud progredito che non c’è più : La strada ferrata era già presente in diversi paese europei. La prima era stata inaugurata il 27 settembre 1925 in Inghilterra: era lunga 43 km e partiva da Darlington per arrivare a Stockton. A realizzarla fu George Stephenson, inventore della locomotiva a vapore. Era la prima ferrovia al mondo aperta al trasporto pubblico dei passeggeri e delle merci, sulla quale correva la locomotiva a vapore. Era la sua prima linea della società ferroviaria ...

Mafia : Cirino Pomicino - ‘Di Pietro non sa l’Italiano - non era tangente ma finanziamento…’ : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – “Macché tangente Enimont, Di Pietro, come è noto, non sa l’italiano. Non si tratta di una tangente, ma di un finanziamento politico alla corrente andreottiana”. Arriva a stretto giro di posta la replica di Paolo Cirino Pomicino all’ex pm di Mani Pulite Antonio Di Pietro, che oggi, al processo d’appello sulla trattativa tra Stato e Mafia, ha detto che “anche Salvo Lima ...

C'è speranza per Tafida - il giudice : "Non staccate la spina - la bimba può curarsi in Italia" : L'Alta Corte britannica si è espressa in favore dei genitori, che si erano opposti alla decisione dei medici inglesi, pronti...

Governo - Fontana ad AffarItaliani.it "Renzi? Non staccherà la spina" : Secondo il governatore, Renzi ha troppa paura del voto per mettere in discussione il Conte bis, almeno finché non incasserà qualche nomina in primavera Segui su Affaritaliani.it

AlItalia - la holding Atlantia è pronta a sfilarsi dal salvataggio : “Incertezza su concessioni di Autostrade non consente di impegnarci” : Atlantia è pronta a sfilarsi dal salvataggio di Alitalia. In ballo ci sono i rischi intrinsechi dell’operazione, certo, ma soprattutto l’incertezza sulla revoca della concessione alla controllata Autrostrade per l’Italia. La minaccia della holding controllata dalla famiglia Benetton è contenuta in una lettera inviata al governo – come riportano Repubblica e Il Sole 24ore – che contiene il parere negativo degli ...

Dazi Usa - Conte : “Faremo di tutto per limitare i danni”. La ministra Bellanova : “L’Italia non può pagare per responsabilità che non ha” : Il giorno dopo l’annuncio dei Dazi americani in arrivo sui prodotti europei a partire dal 18 ottobre per 7,5 miliardi di dollari, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna a ribadire l’impegno del governo italiano per far cambiare idea all’amministrazione Trump, almeno per quanto riguarda i prodotti italiani. “Faremo i tutto per limitare i danni“, ha detto il premier all’Assemblea di Assolombarda alla Scala. ...

Bufala – L’Uragano Lorenzo NON arriva in Italia : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Uragano Lorenzo verso l’Italia??? C’era da aspettarselo che qualche “bischero”, come si dice a Pisa, avesse la brillante idea di pubblicare notizie false in merito, ma non che a farlo fosse una delle testate nazionali. L’articolo riguardante la Notizia Falsa che Uragano Lorenzo è diretto in Italia Vi invitiamo pertanto a non farvi ingannare da ...

1994 - un anno cruciale non solo in Italia : ecco cosa è successo : L'ascesa di Berlusconi e la fuga di Craxi, l'elezione di Mandela, la guerra nei Balcani e il genocidio in Ruanda, fino alle tragiche morti di Ayrton Senna e Kurt Cobain. Il 1994 è stato un anno ricco di eventi che hanno segnato la Storia, in Italia e nel mondo. "1994" è anche l’anno che dà il titolo alla serie Sky, seguito delle due precedenti “1992” e “1993”, in onda su Sky Atlantic a partire dal 4 ottobre. Se in Italia il 1994 è ...

Paolo Gentiloni a Strasburgo : "Non rappresenterò l'Italia". La voce : "Delega sui nostri conti a Dombrovskis" : "Non sarò il rappresentante di un unico governo". Paolo Gentiloni si presenta all'Europarlamento per venire confermato come commissario agli Affari economici dell'Unione europea e mette subito in chiaro come sarà il suo mandato: "Mi occuperò di tutti e 27 i progetti di bilancio, la flessibilità non

L'Italia fiscale non ha nulla da spartire con quella reale : Il clou della manovra di bilancio 2020 – il relativo dibattito si svolgerà per ore nei talk show televisivi – riguarda i 7 miliardi attesi dal contrasto all’evasione fiscale (mediante l’incentivazione dell’utilizzo della moneta elettronica). Come sarà resa possibile l’operazione rimane ancora nel vago, anche se non mancano le rassicurazioni: non dovrebbero esserci penalizzazioni per chi usa il ...

Volley - Coppa del Mondo 2019. Italia : due sconfitte ampiamente previste ma l’obiettivo non è il risultato : Bastano le prime due partite a confermare quello che un po’ tutti pensavano e temevano: l’Italia non sarà protagonista nella lotta per la vittoria e forse neanche per il podio della Coppa del Mondo che ha vissuto le prime due giornate in Giappone. Gli azzurri non sono andati là per vincere anche se il risultato dell’Europeo, con l’uscita di scena mesta nei quarti contro una Francia all’ultima recita prima di due ...

La7 - battibecco Renzi-Gruber : “Italia Viva non è Pci. Sono deluso da lei - giudica superficialmente con modelli vecchi”. “Ma cosa c’entra?” : Botta e risposta a più riprese a “Otto e Mezzo” (La7) tra il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber. Primo nodo del dibattito è dato dalle elezioni regionali in Umbria, riguardo alle quali la giornalista chiede al senatore perché Italia Viva non fa campagna elettorale attiva per sostenere il candidato civico Pd-M5s, Vincenzo Bianconi. L’ex leader dem spiega che Italia Viva non si ...