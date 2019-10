James Franco accusato di molestie sessuali | episodi shock denunciati dagli studenti della

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Non è la prima volta chevienedi, ma stavolta c'è una denuncia presentata a Los Angeles da due exsua scuola di recitazione, ora chiusa. Gli ex allievi dihanno fatto causa all'attore sostenendo che le lezionisua scuola fossero solo un modo per adescare giovani donne per il soddisfare il piacere dell'attore e dei suoi amici.e il suo socio in affari Vince Jolivette avevano aperto la scuola Studio 4 nel 2014, con filiali a New York e Los Angeles. E a quanto pare all'internoscuola sono avvenuti diversidi, di fronte a testimoni che oggi denunciano il comportamento inappropriato dell'attore. Le accuse dei querelanti sono di discriminazione sessuale,, truffe e pubblicità ingannevole. La testata Variety pubblica il testodenuncia, ...

