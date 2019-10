Grande Fratello Vip 2019 | quando comincia | cast | conduttore e cosa c' è da sapere

Erica Piamonte del Grande Fratello senza veli su Instagram : “Sei una bomba sexy” : Abbiamo conosciuto Erica Piamonte all’ultimo Grande Fratello targato Barbara D’Urso, ma la ex concorrente del reality è finita nel mirino del gossip per la storia con Taylor Mega. Storia che continua a essere chiacchieratissima nonostante sia finita e l’influencer abbia voltato pagina con Giorgia Calderulo. Da tempo giravano voci che tra Erica e Taylor ci fosse del tenero, ma niente di confermato e nulla di ufficiale. Fin quando però sono state ...

Iva Zanicchi : "Confermata da Chiambretti e al Grande Fratello - farò anche All Together Now" : Iva Zanicchi ha annunciato al settimanale Oggi quali saranno i suoi impegni televisivi nella prossima stagione (tra Canale 5 e Rete 4): Ho appena raggiunto un nuovo accordo a Cologno Monzese, quindi graviterò ancora da quelle parti. Anzitutto Chiambretti, che riparte a fine ottobre con La repubblica delle donne. Lui ha idee da sottopormi, io ne ho da sottoporre a lui. Dovremmo accordarci per una presenza fissa. Tornerò anche a All Together ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini inarrestabile : tra gli opinionisti un big della musica italiana : Altro colpaccio per Alfonso Signorini. Solo qualche ora fa Dagospia ha spifferato che il presentatore della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha scelto come opinionista per il suo show la biondissima Wanda Nara. Ad oggi TvBlog ci svela anche il nome di colui che andrà ad affiancare la moglie

Grande Fratello - Martina Nasoni e Daniele Dal Moro : "Mi sono rotto di tutto - basta con gli insulti" : "Mi ha scritto un messaggio stanotte in direct e devo ancora aprirlo", ha dichiarato in una storia Instagram l'ex gieffino Daniele Dal Moro. Sembra quindi definitiva e irreversibile la rottura tra lui e Martina Nasoni, conosciuta proprio nella casa del reality il Grande Fratello. "Se non me ne impor

Grande Fratello Vip cast : Signorini chiama uno strano personaggio? : Pupi D’Angieri concorrente del GF Vip di Alfonso Signorini? Il gossip Lunedì 28 Ottobre, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe iniziare il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Ma chi saranno i concorrenti? Non è dato ancora saperlo, anche se in queste ore Alberto Dandolo, nella sua rubrica di gossip sul magazine Oggi, ha lanciato a tal proposito un’interessante indiscrezione che ha già creato un bel putiferio mediatico. Cosa ...

Wanda Nara verso il «Grande Fratello Vip» : Il profilo Instagram di Wanda NaraIl profilo Instagram di Wanda NaraIl profilo Instagram di Wanda NaraIl profilo Instagram di Wanda NaraIl profilo Instagram di Wanda NaraIl profilo Instagram di Wanda NaraIl profilo Instagram di Wanda NaraIl profilo Instagram di Wanda NaraIl profilo Instagram di Wanda NaraIl profilo Instagram di Wanda NaraIl profilo Instagram di Wanda NaraIl profilo Instagram di Wanda NaraWanda Nara nega, Mediaset smentisce. Ma, ...

Grande Fratello VIP 4 - i rumor sul cast : A partire da fine ottobre, prenderà il via su Canale 5 la quarta edizione del GRANDE FRATELLO Vip. Dopo Ilary Blasi, spetterà ora ad Alfonso Signorini condurre il reality. Visto che mancano ormai poche settimane alla messa in onda, cominciano a delinearsi i nomi dei primi personaggi famosi che potrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia. GRANDE FRATELLO Vip, rumor: i primi nomi del cast In base a quanto segnalato da TvBlog.it, ...

Grande Fratello - Martina e Daniele : “Mancanza di fiducia - mi sono rotto!” : Cosa c’è davvero fra Martina e Daniele dopo il litigio? Novità sull’ex coppia del Gf Martina Nasoni e Daniele Dal Moro non stanno più insieme… ma c’è stato un riavvicinamento. La ragazza ha deciso di scrivergli. Daniele ha confessato di aver ricevuto un messaggio da lei nel cuore della notte. Ma non lo ha letto: […] L'articolo Grande Fratello, Martina e Daniele: “Mancanza di fiducia, mi sono rotto!” ...

Grande Fratello Vip - Wanda Nara e Pupo probabili opinionisti : il web non apprezza : La nuova edizione del Grande Fratello Vip è ormai alle porte. Oggi, sono stati svelati i due probabili opinionisti che potrebbero commentare il reality show di Canale 5. Il primo nome, quello di Wanda Nara, che è stato annunciato poche ore fa da Dagospia, mentre il secondo è quello di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, svelato dal portale Blogo. Il web, però sembra non aver gradito molto la scelta e si è scagliato contro la coppia e la Mediaset con ...

Grande Fratello Vip 2019/ Concorrenti : Paola Di Benedetto - Cucuzza e Volpe nel cast? : Grande Fratello Vip 2019, quali saranno i Concorrenti che entreranno nella Casa? Da Paola Di Benedetto ad Adriana Volpe, le prime news

I retroscena di Blogo : Pupo opinionista del Grande Fratello vip 2019 : Si affilano i coltelli per l'edizione 2019 del Grande fratello vip e se del cast da queste colonne vi abbiamo già dato conto, è tempo di concentrarci sul ruolo degli opinionisti che andranno ad affiancare il conduttore unico del programma Alfonso Signorini. I retroscena di Blogo: Il Grande fratello vip 2019, i primi nomi certi e quando parte I primi concorrenti dell'edizione 2019 del Grande ...

Grande Fratello Vip - colpo pazzesco di Signorini : spunta Wanda Nara - bomba di Dagospia : Wanda Nara, moglie e manager di Mauro Icardi e ormai volto tv, ci prende gusto e vuole fare nuove esperienze nel piccolo schermo. Con un flash, il sito Dagospia ha lanciato una indiscrezione clamorosa: "Fuochi d'artificio a Mediaset: Wanda Nara sarà opinionista al prossimo Grande Fratello Vip". La q

Grande Fratello Vip - Pamela Barretta concorrente : problemi - Maria interviene : Pamela Barretta al Grande Fratello Vip, l’indiscrezione che crea problemi Al Grande Fratello Vip 4 avrebbe dovuto esserci anche Pamela Barretta secondo le ultime indiscrezioni sui concorrenti: rumor a cui non abbiamo dato molto credito, a dire il vero, e che in effetti si sono rivelati infondati. Oggi il gossip sulla possibile partecipazione della Barretta […] L'articolo Grande Fratello Vip, Pamela Barretta concorrente: problemi, ...

Grande Fratello Vip 2019 : quando comincia - cast - conduttore e cosa c'è da sapere : Work in progress per la quarta edizione del reality show al via nei prossimi mesi su Canale 5 con la conduzione di Alfonso...