Con il concorso Vodafone Lost&Found in palio il V-Multi Tracker e un oggetto perduto

Concorso scuola 2020 per 24 mila precari. Accordo Miur-Sindacati : Concorso scuola 2020 per 24 mila precari. Accordo Miur-Sindacati Concorso scuola 2020: Miur e sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda) hanno trovato l’intesa. In arrivo un decreto legge per indire una selezione riservata a 24mila precari più un’altra aperta a tutti. Concorso scuola: assunzione per 50mila docenti È stato lo stesso ministro Fioramonti a spiegare come “al termine di una lunga e complessa trattativa” sia finalmente stato ...

Concorso educatore nido - funzionario scolastico - assistente sociale : scadenza 31 ottobre : Con scadenza al 31 ottobre sono stati resi noti nuovi concorsi pubblici per la professione di educatore asilo nido, funzionario scolastico e assistente sociale. I bandi verranno espletati presso: il Comune di Cantù (educatore nido); il Comune di Forlì (funzionario scolastico) e il Comune di Santa Maria a Vico (assistente sociale). Bando per educatore asilo nido La Città di Cantù, in provincia di Como ha emanato un bando pubblico, per il ...

Concorso Infermieri Biella - 38 posti : requisiti - materie delle prove - selezione : In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 759 del 18 Luglio 2019 è indetto un Concorso pubblico, con verifica di titoli ed esami, per la copertura di 38 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, categoria D, all’Azienda Sanitaria Locale BI di Biella. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 76 del 24 Settembre 2019, quindi le candidature potranno ...

