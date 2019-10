Bar Refaeli a Verissimo aspetto un figlio maschio

Verissimo Bar Refaeli rivela aspetto un figlio maschio : Nella nuova puntata di “Verissimo” che andrà in onda sabato prossimo tra i tanti ospiti ci sarà la top model Bar Refaeli che durante la puntata con la Toffanin parla per la prima volta della sua maternità e in esclusiva rivela che: «aspetto un figlio maschio. È fantastico!». A Silvia Toffanin la super modella racconta di essere entusiasta della famiglia che le ha regalato il marito imprenditore: «Sono veramente felice e molto innamorata. Mio ...

Bar Refaeli a Verissimo sull’ex Leonardo DiCaprio : ‘Non vedo i suoi film perché provo una strana sensazione’ : La supermodella israeliana Bar Refaeli è ospite per la prima volta a Verissimo. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, in onda sabato 5 ottobre su Canale 5, la Refaeli ha rivelato il sesso del futuro terzogenito: “Aspetto un figlio maschio. È fantastico!”. Per lei e il marito Adi Ezra, sposato nel 2015, è il primo maschio dopo le due figlie Liv (nata nel 2016) ed Elle (nel 2017). Vari gli argomenti toccati nel corso ...

