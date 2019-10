Vieni da Me | Gessica Notaro sul fratello morto | “È stata una sua scelta”

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)da Me fa una confessione a Caterina Balivo sulOspite della puntata di martedì 2 ottobre dida Me,protagonista della Cassettiera. Intervida Caterina Balivo, la riminese sfregiata con l’acido ha ripercorso le varie tappe della sua vita. Dal cassettoha estratto una bambola e ha ricordato che ai compleanni tutti le regalavano bambole ma il problema è che a lei non sono mai piaciute: “Io sono sempreun maschiaccio”. Poi ha fatto una confessione alla Balivo sul, parlando della sua famiglia: “Purtroppo non c’è più. Tutto è successo otto mesi dopo la morte di mio padre. Èuna sua scelta”. Ad oggie la sua famiglia, come ammesso ada Me, non riescono a dare una spiegazione sulla decisione del: “Naturalmente ...

