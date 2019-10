Suarez ‘morde’ due volte | Inter tramortita e ribaltata dal Barcellona | Conte sopraffatto

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) La squadra nerazzurra esce sconfitta dal Camp Nou, la doppietta diribalta l’iniziale svantaggio di Lautaro Martinez: prestazione comunque convincente degli uomini diE’ un’che esce a testa altissima dal Camp Nou, una squadra capace di mettere davvero in difficoltà ilsul proprio campo, andando in vantaggio e rischiando in tre occasioni di trovare il raddoppio. AFP/LaPresse Linee corte, attenzione difensiva massima e ripartenze fulminee: così Antonioprepara la sfida contro i blaugrana, andando a nozze nei primi quarantacinque minuti, nel corso dei quali la differenza tra le due formazioni non si vede affatto. Anzi è l’a dominare la scena, rendendo nervosi Messi e compagni, che incattiviscono la partita con entrate al limite del regolamento. L’unica colpa dei nerazzurri è quella di non chiudere lasa, ...

GiovaFormi : RT @MiliottiT: MA POI ARRIVA LUI IL CANNIBALE DI SALTO A FARE MALE LUIS ALBERTO SUÁREZ DÍAZ NELLA CARNE VIVA MMMMMMMMM COME FA MALE MMMMMMM… - aggiummai : RT @MiliottiT: MA POI ARRIVA LUI IL CANNIBALE DI SALTO A FARE MALE LUIS ALBERTO SUÁREZ DÍAZ NELLA CARNE VIVA MMMMMMMMM COME FA MALE MMMMMMM… - ale13_spino : RT @MiliottiT: MA POI ARRIVA LUI IL CANNIBALE DI SALTO A FARE MALE LUIS ALBERTO SUÁREZ DÍAZ NELLA CARNE VIVA MMMMMMMMM COME FA MALE MMMMMMM… -