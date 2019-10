Skydio 2 è il drone con sei videocamere 4K che segue il proprietario anche a 1 | 5 km di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Chi ama fare riprese durante le proprie imprese sportive, in genere usa una action cam, come ad esempio la GoPro. Usare unè difficile, a meno che non ci sia qualcuno molto bravo a radiocomandarlo. Oppure che non si usi ilintelligente come lo2, che non necessita di telecomando: può “seguire” autonomamente il, volando e filmando. Non è un inedito, gli appassionati di droni sanno che esistono da tempo alcuni modelli dell’azienda cinese DJI che svolgono questa funzione, come ad esempio il DJI Mavic 2. Il punto di forza di questo nuovo modello è che utilizza seiin 4K con sensori da 45 megapixel e ha un angolo di visuale di 200 gradi. In pratica, più che unpotremmo definirlo una “troupe cinematografica volante”. Si muove a velocità fino a 60 Km orari, ampiamente sufficienti per filmare persone che camminano, ...

