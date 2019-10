Fonte : wired

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) (foto: Getty) L’aumento dei servizi diin abbonamento, le numerose esclusive di ogni piattaforma e i prezzi sempre più alti degli abbonamenti, potrebbero spingere un ritorno della crescita della. A stabilirlo è uno studio di Boardbang Genie, un servizioinglese per la comparazione della banda larga, condotto su 1.500 soggetti. https://twitter.com/Jamie 2455/status/1143693909303803904 Il fenomeno dellaera leggermente diminuito nel 2012 con la comparsa di Netflix che, concedendo un accesso conveniente a un’enorme libreria di contenuti sempre disponibili on-demand in hd e a portata di mano, ha rivoluzionato il modo in cui gli utenti guardano i film e le serie tv. Con l’aumento della concorrenza e la comparsa di altri servizi di, i prezzi degli abbonamenti sono lievitati portando molti utenti ad abbandonare lolegale per ...

MilanoCitExpo : Perché il boom dello streaming sta aiutando la pirateria online #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - Qualenergiait : Greta, e noi con lei, veniamo presi in giro. Ecco perché --> - kangnieluv : @fragoleeno awwww si perché voglio dargli tutto l'amore del mondo ???? poi my heart boom boom boom quanto lo vedo -