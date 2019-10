Patrizia Groppelli Vs Maria Monsé ' Perla Maria? Un mostro! Sei in declino ormai'

Patrizia Groppelli contro Maria Monsè a Pomeriggio 5 : "Sei in declino - farai la fine di Pamela Prati" (video) : Giovanni Ciacci, ospite della puntata di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, di 'Pomeriggio 5', ha portato avanti una campagna, dal titolo 'Salviamo Perla Maria' per restituire l'infanzia alla figlia di Maria Monsè. Ne è scaturito uno scontro con Patrizia Groppelli:prosegui la letturaPatrizia Groppelli contro Maria Monsè a Pomeriggio 5: "Sei in declino, farai la fine di Pamela Prati" (video) pubblicato su Gossipblog.it 02 ottobre 2019 18:26.