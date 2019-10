Passaparola è un plagio | Mediaset condannata e costretta a chiudere il game in Spagna

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Pasapalabra (è undel format inglese The Alphabete per questo deve interrompere le sue trasmissioni. In Italia il quiz condotto da Gerry Scotti è terminato nel 2008, ma in– con il titolo Pasapalabra – è andato in onda fino a ieri. La decisione del Tribunale Supremo ha costretto Telecinco, la rete ammiraglia diEspaña, aimprovvisamente i battenti del programma. Il contenzioso tra ITV, tv inglese che detiene i diritti del format originale, eè iniziato circa dieci anni fa, quando quest’ultima decise di interrompere il panto degli stessi diritti poiché, in virtù dell’inserimento di nuovi giochi non presenti in The Alphabet, Pasapalabra – a suo dire – non presentava più elementi di richiamo al format britannico. ITV, però, non era dello stesso avviso e ha preso le vie ...

