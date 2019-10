Milano | 38enne abusa per anni della nipote

Fonte : blogo

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Unè stato arrestato a Sesto San Giov) con l’accusa di averto perche i genitori gli affidavano per andare a lavorare. Secondo quanto emerso dalle indagini, inoltre, l’uomo avrebbe costretto la ragazza al silenzio minacciando dire anchesorella minore, qualora avesse raccontato quello che facevano ai genitori. Gli abusi sono iniziati nel 2013, quando la ragazza aveva solo 12, e sono terminati solo a luglio scorso.All’arresto si è giunti dopo un’accelerazione delle indagini negli ultimi giorni. Il, infatti, stava pianificando la partenza per le Filippine il prossimo 6-7 ottobre, probabilmente per sfuggire alla giustizia italiana. La ragazza vittima degli abusi ha raccontato tutto agli investigatori, non senza difficoltà, poiché durante i colloqui è parsa provata sia a livello fisico sia psicologico. ...

