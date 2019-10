Maltempo | forti piogge a Trieste | strade e abitazioni allagate

Maltempo - il fronte freddo sferza l’Italia : forti temporali e temperature in picchiata al Centro e al Nord/Est : Il fronte freddo è arrivato sull’Italia e sta provocando forti fenomeni di Maltempo: tra le località più colpite, come previsto ieri, l’alto Tirreno dove sono caduti 77mm di pioggia a Caniparola in Liguria e Borgo a Mozzano in Toscana. Al Nord/Est spiccano i 66mm di Trieste dove abbiamo appena +17°C in pieno giorno. Ma anche in molte località del Centro, tra Toscana, Umbria e alto Lazio, la colonnina di mercurio è piombata a +18°C in ...

Maltempo - forti temporali al Centro Italia : grosso tornado sulla costa di Civitavecchia [FOTO] : Il maltemp è arrivato puntuale come un orologio svizzero, stamattina, su gran parte d’Italia: piogge sparse e forti temporali stanno colpendo il Nord/Est e le Regioni del Centro. Stamattina intorno alle 10:00 un grosso tornado ha interessato il litorale di Civitavecchia, precisamente a Riva Di Traiano, come si può evincere dalla foto a corredo dell’articolo. Nelle prossime ore il Maltempo si intensificherà al Centro e al Nord/Est, ...

Maltempo - in arrivo forti piogge e temporali : la pesante allerta meteo della Protezione Civile [BOLLETTINI] : allerta meteo – Un sistema frontale di origine atlantica interesserà le nostre regioni settentrionali e poi proseguirà il suo transito attraverso la penisola. Dalla tarda serata del primo ottobre, infatti, precipitazioni da sparse a diffuse interesseranno la Lombardia per poi estendersi, rapidamente, nella nottata su Liguria e alta Toscana. A seguire, nella giornata di domani, le precipitazioni interesseranno il Veneto, il Friuli Venezia ...

Maltempo : forti piogge e allagamenti a Trieste : Sono una quindicina gli interventi portati a termine oggi pomeriggio dalle squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste in seguito alle forti piogge che si sono abbattute sulla città e sulle aree limitrofe. Le operazioni, effettuate tra Sistiana e Trieste, hanno riguardato per lo più la messa in sicurezza di abitazioni e negozi a causa di allagamenti. Per le piogge intense cadute in particolare nel primo pomeriggio, anche ...

Allerta Meteo - forte Maltempo anche sulla Serie A : forti piogge a Roma - Lazio-Parma a rischio : Il maltempo che sta colpendo l’Italia si abbatterà oggi anche sulla 4ª giornata della Serie A. Su tutti gli stadi, eccezion fatta per Lecce dove alle 15:00 si giocherà Lecce-Napoli sotto il sole, avremo Meteo avverso con fresco, cielo molto nuvoloso o coperto, pioggia un po’ ovunque a tratti intensa. L’unica partita a rischio è Lazio-Parma, il posticipo delle 20:45 in programma allo stadio Olimpico di Roma. Su Roma sta piovendo ...

Maltempo - forti temporali nella Sicilia centro/orientale tra Enna e Catania : disagi e allagamenti : Un violento nubifragio si e’ abbattuto ad Enna, a causa dei forti temporali che hanno colpito le zone interne dell’isola. Pioggia, vento e grandine stanno flagellano il capoluogo ma anche l’hinterland. Difficile la circolazione tra Enna alta ed Enna Bassa dato che la via Pergusa, la strada di accesso alla parte alta del capoluogo si e’ trasformata in un fiume. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti. Il ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile : il Maltempo si sposta al sud - forti mareggiate : Allerta Meteo – Il transito di una perturbazione proveniente dall’Europa settentrionale determinerà, nelle prossime ore, anche un graduale rinforzo della ventilazione sul nostro Paese, in particolare su Puglia e sul versante ionico, specie della Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Allerta Meteo - il Maltempo si sposta al Sud : forti temporali nei mari di Puglia e Campania. Temperature in picchiata : Il maltempo si sposta al Centro/Sud: dopo le piogge intense e abbondanti che nella notte hanno colpito soprattutto l’Emilia Romagna, dove sono caduti 96mm di pioggia a Civitella di Romagna, 79mm a Poggio Renatico, 74mm a Filo – Argenta, 71mm a Lavezzola, 57mm a Cento, 56mm a Villa Verucchio, 42mm a Rimini, i fenomeni estremi sono letteralmente “scivolati” verso Sud colpendo le Marche (59mm a Senigallia) e il Gargano (11mm ...

Previsioni Meteo : Maltempo diffuso tra oggi e domani - focus sulle aree più colpite e sui fenomeni più forti [MAPPE] : Le correnti nord-occidentali instabili da giorni annunciate e responsabili del maltempo temporaneo nelle prossime 36/48 ore, stanno facendo il loro ingresso sul Nord Mediterraneo e sul Nord’Italia proprio in queste ore. Arrecheranno piogge e temporali diffusi, dapprima al Nord, poi verso il Centro Sud e saranno associate ad un sensibile calo termico. Ecco l’evoluzione in dettaglio tra oggi e domani, giovedì 19 settembre. Situazione e ...

Meteo : domenica col Maltempo al nord - occhio ai forti temporali : Una vasta saccatura colma d'aria fredda proveniente dal nord Europa si sta estendendo sin sui settori centrali del continente, tanto da coinvolgere a pieno Paesi come la Germania, la Svizzera,...

Maltempo Piemonte : forti piogge nel Cuneese - disagi nell’Alessandrino [LIVE] : Violento Maltempo in Piemonte dove le forti piogge stanno causando danni e disagi sopratutto nel Cuneese, nelle Langhe e nell’Alessandrino. forti piogge nella provincia di Torino, sopratutto nella zona del Canavese interessata da intense piogge. disagi e allagamenti sono segnalati soprattutto nelle Langhe, nella zona di Alba, dove alcune strade si sono trasformate in veri e propri fiumi d’acqua e fango, Barolo, Grinzane Cavour e La ...

Maltempo : piogge forti in arrivo in Lombardia - monitorati fiumi Milano : Milano, 5 set. (AdnKronos) – In arrivo piogge forti sulla Lombardia, che sta per essere raggiunta da “una vasta area perturbata colma di aria più fresca di origine polare”, riporta il bollettino meteo dell’Arpa. Nelle prossime ore, è previsto un peggioramento del tempo, con piogge e temporali che interesseranno prima i rilievi e la pianura occidentale, domani il resto della regione. Sabato breve tregua con più sole ...

Maltempo in Algeria : forti piogge in diverse province - si temono inondazioni : Intense precipitazioni hanno colpito negli ultimi 2 giorni diverse province dell’Algeria orientale: lo ha reso noto l’Ufficio nazionale di meteorologia di Algeri. Da oggi, i forti temporali potrebbero provocare inondazioni simili a quelle avvenute in alcuni Paesi africani vicini, dal Marocco alla Mauritania. Le province maggiormente colpite sono Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma, Mila, Costantina e Souk-Ahras. L'articolo ...

Maltempo in Lombardia : forti temporali nelle ultime ore : L'atteso peggioramento atmosferico sta portando rovesci e temporali anche di forte intensità sulla Lombardia. Fra nottata e prime ore del mattino il Maltempo si è abbattuto in buona parte della...