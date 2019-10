Genova | donna attraversa la strada con semaforo rosso | un motociclista la colpisce e

Dengue - accertato caso a Genova : donna contagiata in Sri Lanka. Avviata la profilassi : Il virus Dengue arriva anche a Genova . Un caso della malattia infettiva, di tipo influenzale, che viene trasmessa da una particolare zanzara, è stato infatti segnalato ieri dall’ospedale San Martino, facente parte dell’Asl 3. A contrarre il virus una donna , contagiata in Sri Lanka, dove aveva recentemente soggiornato. Il ricovero è avvenuto martedì 24 settembre. I medici hanno fatto delle analisi, accertando che si trattava proprio ...

Genova - operatore 118 ostetrico aiuta donna a partorire. AUDIO : Un operatore del 118 ha fatto da ostetrico a distanza e, via telefono, ha contribuito ad aiutare una donna, in fase di travaglio, a far nascere il suo secondogenito. E’ successo a Recco, in provincia di Genova, nella notte di mercoledì 18 settembre. Daniele Asso, questo il nome dell’operatore, è riuscito a tranquillizzare la donna e a dare le istruzioni corrette al marito per il parto. "Non deve aver paura, si preoccupi di respirare" A ...