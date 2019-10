Genk-Napoli 0-0 live | azzurri in difficoltà ma Callejon spreca

Live Genk-Napoli live 0-0 Entra Mertens per Elmas : Torna in campo il Napoli contro i belgi del Genk, dopo il roboante ingresso nella competizione di due settimane fa, quando i partenopei, grazie ad una super prestazione di fronte ai...

LIVE Genk-Napoli 0-0 - Champions League in DIRETTA : difficoltà nel secondo tempo per i ragazzi di Ancelotti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59′ Seconda sostituzione per il Napoli. Mertens in, Elmas out. 57′ Callejon ha sprecato un rigore a porta vuota, il suo destro finisce di metri fuori, non ci voleva. 55′ Si riscalda Mertens, che dovrebbe essere il prossimo ad entrare. 53′ Arriva il nono corner per il Genk. 52′ La prima ammonizione del match è per il giapponese Ito. 50′ Conclusioni a raffica ...

Genk-Napoli 0-0 live - inizia la ripresa : Genk-Napoli live – Si gioca Genk-Napoli, partita valida per il girone E di Champions League. I belgi sono stati sconfitti all’esordio nella competizione europea dal Salisburgo. Gli austriaci hanno vinto 6-2, surclassando gli avversari sotto ogni aspetto. Il Napoli è partito col botto, vincendo 2-0 contro il liverpool campione d’Europa in carica. Partita inedita tra le due squadre. Genk praticamente già al capolinea. I ...

Live Genk-Napoli live 0-0 Milik ancora di testa : alto : Torna in campo il Napoli contro i belgi del Genk, dopo il roboante ingresso nella competizione di due settimane fa, quando i partenopei, grazie ad una super prestazione di fronte ai...

LIVE Genk-Napoli 0-0 - Champions League in DIRETTA : inizia il secondo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ Ottimo cross di Malcuit, Milik prova l’ennesimo colpo di testa, la sfera finisce di poco sopra la traversa. 46′ inizia IL secondo tempo! 19:52 Le statistiche dicono: nove tiri per parte, 7 corner e 46% di possesso palla per la squadra belga, 4 calci d’angolo e 54% di possesso palla per i ragazzi di Ancelotti. 19:48 Il Napoli non ha espresso il proprio miglior gioco ...

LIVE Genk-Napoli 0-0 - Champions League in DIRETTA : finisce il primo tempo - partenopei dominanti e sfortunati! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:52 Le statistiche dicono: nove tiri per parte, 7 corner e 46% di possesso palla per la squadra belga, 4 calci d’angolo e 54% di possesso palla per i ragazzi di Ancelotti. 19:48 Il Napoli non ha espresso il proprio miglior gioco nei primi 45′ di gioco, nonostante ciò le occasioni sono state tante e anche ghiotte, addirittura tre i legni colpiti. Tuttavia ci sono state molte ...

DIRETTA/ Genk Napoli - risultato 0-0 - streaming video e tv : Palo e due traverse! : DIRETTA Genk Napoli streaming video e tv: bomber, quote, orario e risultato live della partita per la seconda giornata nel gruppo E di Champions League.

Live Genk-Napoli live 0-0 Primo tempo a reti bianche : Torna in campo il Napoli contro i belgi del Genk, dopo il roboante ingresso nella competizione di due settimane fa, quando i partenopei, grazie ad una super prestazione di fronte ai...

LIVE Genk-Napoli 0-0 - Champions League in DIRETTA : partenopei dominanti - ma il risultato non si sblocca : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ 2′ minuti di recupero. 44′ Occasione monumentale per Berge, parata mostruosa di Genk. 42′ Ennesimo corner per i padroni di casa. 41′ Cannonata di sinistro di Bongonda, la sua conclusione finisce fuori di poco. 40′ Colpo di testa pericoloso di Bongonda, la palla passa da una parte all’altra del campo con una velocità incredibile. 38′ Il Napoli ...

Due traverse - un palo - un salvataggio sulla linea - ma il Napoli è ancora 0-0 a Genk al 45esimo : Il bilancio finale è di tre pali per il Napoli. Tre pali, però, non fanno un gol. E Genk-Napoli finisce 0-0 dopo 45 minuti. Partita insidiosa come aveva anticipato Ancelotti che sia ieri che oggi ha fatto di tutto per mantenere alta la concentrazione degli azzurri. Come sappiamo, Insigne in tribuna per scelta tecnica e davanti coppia inedita Lozano Milik. Il messicano ancora una volta non si è messo granché in mostra. Il polacco, invece, ha di ...

Genk – Napoli : Ancelotti costretto al cambio : Genk – Napoli: Ancelotti costretto al cambio Mario Rui dopo aver già avvisato il suo allenatore di avere un problema muscolare, ha provato a continuare la gara, occupando la corsia di sinistra. Al minuto 33′ però non è riuscito più a continuare e Ancelotti è stato costretto al cambio, inserendo Malcuit. L'articolo Genk – Napoli: Ancelotti costretto al cambio proviene da ForzAzzurri.net.

Live Genk-Napoli live 0-0 Koulibaly e Milik : che occasioni : Torna in campo il Napoli contro i belgi del Genk, dopo il roboante ingresso nella competizione di due settimane fa, quando i partenopei, grazie ad una super prestazione di fronte ai...

LIVE Genk-Napoli 0-0 - Champions League in DIRETTA : ancora una traversa per Milik - è già il quarto palo per i ragazzi di Ancelotti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36′ Arriva il quarto corner per la formazione di Mazzu. 35′ Arriva il primo cambio per il Napoli: esce Mario Rui per un problema muscolare, al suo posto entra Malcuit. 33′ La percentuale di possesso palla alla mezz’ora recita: 44% Genk, 66% Napoli. 31′ Benissimo Di Lorenzo, che non fa giocare Bongonda. 29′ Cuesta spazza via una palla pericolosa, sarà calcio ...

Genk – Napoli : Infortunio Mario Rui : Infortunio Mario Rui A metà del primo tempo Mario Rui si è avvicinato alla panchina, riferendo di un problema muscolare. Ancelotti immediatamente fa scaldare Malcuit, ma prova a tenere ancora il portoghese in campo. L'articolo Genk – Napoli: Infortunio Mario Rui proviene da ForzAzzurri.net.