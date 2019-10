Foggia | una donna si ' offre' ai carabinieri per evitare una multa | arrestata e rilasciata

"Non affitto casa ai meridionali" - milanese nega l'alloggio a una ragazza di Foggia : Una donna di 28 anni si è vista rifiutare l'affitto di una casa nel milanese perché "meridionale". La padrona dell'appartamento, davanti alla minaccia di pubblicare l'audio, l'ha apostrofata con frasi del tipo: "Per me i meridionali sono sempre meridionali, anche nel 4000, non solo nel 2000. I meridionali, i neri i rom sono tutti uguali. Guardi io son proprio una razzista al 100%". E, davanti alla minaccia di diffondere l'audio, la ...

Milano - 28enne si vede rifiutare una richiesta d’affitto perché nata a Foggia : “I meridionali son sempre meridionali. Uguali a neri e rom” : “Per me i meridionali, i neri e i rom sono tutti Uguali. Io sono una razzista al 100 per cento. Lombarda, proprio di Salvini. Lei può essere qui fin da piccolina, ma per me conta quello che c’è scritto sulla carta d’identità. E lei è meridionale, non è svizzera. Di quello che pensa lei, sinceramente, non me ne frega un cazzo”. È questo il messaggio vocale che Patrizia, una donna di 50 anni, ha inviato a Deborah Prencipe per disdire un contratto ...

Foggia - mamma e papà nascondevano una pistola carica nella culla del figlioletto : arrestati : La coppia di genitori arrestata nell'ambito di una operazione eseguita dai carabinieri in tutta la provincia di Foggia. L’uomo, di trentasettenne anni e con precedenti, è finito in carcere mentre la moglie incensurata va agli arresti domiciliari. Avevano nascosto nella culla del figlioletto una pistola Beretta calibro 6.35.Continua a leggere

Foggia - omicidio Giordano : si teme che l'assassino gli abbia teso una trappola : Gli investigatori ormai non hanno più dubbi: il 31enne Giuseppe Giordano è stato ucciso da una persona che al momento non è stata ancora identificata. Il delitto, che si è consumato il 7 settembre scorso ad Ascoli Satriano, ha sconvolto la Puglia: la vittima è stata trovata in un capannone andato a fuoco in contrada San Carlo e sul suo corpo c'erano gravi ustioni in quanto sarebbe andato parzialmente a fuoco. Il killer prima avrebbe sparato ...

Foggia : una 32enne e una 35enne vestono una bimba da Samara - denunciate : Fioccano le prime denunce a causa del Samara challenge, il "gioco" per nulla piacevole che consiste nel travestirsi come la celebre bambina del film "The ring", una pellicola cinematografica del 2002, e spaventare la gente per le vie della città. Il fenomeno, nato sui social nelle scorse settimane, sta letteralmente spopolando in tutto lo stivale e a volte le conseguenze non sono affatto piacevoli. Per due donne di 35 e 32 anni di Lesina, ...

Foggia - incendiata l'auto di medico presidente di una commissione invalidi dell'Inps : Nel tentativo di spegnere l'incendio due persone sono rimaste ustionate. Danneggiata anche un'altra auto. Accertata l'origine dolosa del rogo

Foggia - titolare di una pizzeria minacciata dalla mafia : 'Fingono di esserti amici' : Giovanna Parlante è una donna pugliese, precisamente di Foggia e ieri sera ha raccontato la sua assurda storia su Rai 3, al programma "Prima dell'Alba" condotto da Salvo Sottile. Nella puntata di ieri si è parlato soprattutto di mafia Foggiana, e ci sono state le interviste anche ai procuratori della Dda (Direzione distrettuale antimafia) Giuseppe Volpe e Giuseppe Gatti. Oltre a loro i giornalisti hanno intervistato proprio la donna, che è stata ...

Ecco come silenziare Google Assistant - che sFoggia una nuova pagina per le relazioni fra i contatti : Quante novità per Google Assistant, che ora può essere zittito e gode di una nuova pagina dedicata alle relazioni fra i contatti: Your People. Ecco tutti i dettagli e le informazioni in merito. L'articolo Ecco come silenziare Google Assistant, che sfoggia una nuova pagina per le relazioni fra i contatti proviene da TuttoAndroid.

Foggia - incendiata l'auto di un consigliere comunale 5 stelle : "Non so spiegarmi il perché" : Giuseppe Fatigato è stato eletto nelle scorse elezioni, a maggio. Si occupa della distribuzione di gas medicali nelle strutture ospedaliere