Cuneo | busta con proiettile al sindaco di Oncino Anci | “Necessaria attenzione dello

Manovra - oltre duecento euro in busta paga grazie al taglio del Cuneo fiscale : Sarà prima di 230 euro e poi a partire dal 2021 di 500 la somma che prenderanno in più i lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 26mila euro lordi annui con il taglio del cuneo fiscale previsto nella nota di aggiornamento al Def. Lo ha spiegato il vice ministro dell'Economia, Antonio Misani: "

