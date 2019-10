Chiusa la scappatoia per i Huawei Mate 30 con i servizi Google | stop LZ ZPlay

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Una controversa partenza quella dei30 e30 Pro, non c'è che dire: i due top di gamma presentati lo scorso 19 settembre senzae Play Store sono, per il momento, commercializzati solo in Cina ma pure gli esperti avevano già trovato unaper garantire sui device tutti gli strumenti di Big G, compreso il Play Store, grazie a L. Ebbene, proprio questa strada è stata brutalmente interrotta. John Wu, esperto in sicurezza Android e creatore di Magisk, ha esaminato a fondo L, scovando due autorizzazioni responsabili dell'installazione deisui30 non sono direttamente presenti sul portale degli sviluppatorie necessitano di un processo di ispezione molto approfondito. Proprio questo passaggio ulteriore, già in questo momento, non sta garantendo più il corretto funzionamento delle appsui nuovi top ...

OptiMagazine : Chiusa la scappatoia per i #HuaweiMate30 con i servizi Google, stop LZ ZPlay -