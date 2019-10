Cesare Cremonini sempre più in love | in vespa con Martina

Chi è Martina Margaret Maggiore - la nuova fidanzata di Cesare Cremonini : Martina Margaret Maggiore è la nuova fidanzata di Cesare Cremonini. Dopo anni da single e un passato da latin love, il cantante ha deciso di voltare pagina grazie a una giovane studentessa. Lei si chiama Martina, vive a Bologna, ma è originaria di Rimini, e ha rubato il cuore dell’artista con cui sembra che la storia sia diventata sin da subito molto importante. La coppia sta insieme da un anno, ma solo di recente è uscita allo scoperto. ...

Cesare Cremonini esce allo scoperto con la nuova fidanzata Martina : Se finora erano solo rumors, adesso arriva la conferma. Cesare Cremonini si è fidanzato. Il cantautore bolognese è infatti uscito allo scoperto con la bella Martina Maggiore. I due sono stati fotografati insieme allo stadio a Bologna. Della nuova compagna si sa poco, è riminese ma vive a Bologna dove studia all’Università. E’ molto riservata, tanto che ha chiuso tutti i profili social…

L’amore (segreto) di Cesare Cremonini. Spunta una foto sospetta insieme a bella mora : Da molto tempo si rincorre in rete un rumor sulla vita sentimentale di Cesare Cremonini. In tanti si chiedono se il cantautore bolognese, ex leader dei Luna Pop, è legato a una mora tutto pepe con cui è stato avvistato negli ultimi periodi. C’è da dire che la vita di Cremonini non viene mai vissuta sotto le luci della ribalta, infatti il cantante preferisce mantenere un certo riservo sulla sua vita privata, scindere il cantante dal semplice ...

Cesare Cremonini ha una nuova fidanzata : ecco chi è : Cesare Cremonini ha una nuova fidanzata. È stato proprio il cantante bolognese a pubblicare su Instagram una foto che lo ritrae insieme alla bella Martina Margaret Maggiore, la sua compagna da un anno. Riservati, i due vivono la loro storia senza essere coinvolti dal gossip. La foto li immortala allo stadio, durante la partita Bologna-Roma. “E quella è la curva dei regaz – scrive Cremonini -. È un grande onore aver suonato in questo ...

Cesare Cremonini piange la morte del padre : Si è spento all'età di 94 anni il padre di Cesare Cremonini, medico di base e nutrizionista nato nel 1924 a Sant’Agata Bolognese. Sui social lo stesso Cremonini ha voluto ricordare l'amato padre, scrivendo una lettera a nome suo e di Vittorio, fratello maggiore.Eri nostro padre, mio e di mio fratello Vittorio, ma anche “al dutåur”, il dottore, per tutti gli altri. Scegliesti un angolo del mondo per cominciare. Un posto dove nessuno prima di ...

Cesare Cremonini - morto papà Giovanni/ 'Mi hai visto arrivare dove ho sempre sognato' : Lutto per Cesare Cremonini, morto papà Giovanni: 'Ha cambiato la mia spiritualità'. Dal racconto dell'ictus all'addio definitivo

Morto papà di Cesare Cremonini - il figlio : "Non smetterò di cantarti" : "Mi hai visto partire da un pianoforte più alto di me, appoggiato a un muro di casa, dove mi chiedevi di suonare la sera per toglierti la stanchezza, e mi hai visto arrivare dove ho sempre sognato". Queste le parole che Cesare Cremonini ha voluto dedicare attraverso il suo profilo Instagram al padre Giovanni, Morto ieri, 17 settembre. L’uomo, un ex medico di famiglia che per anni ha esercitato a San Lazzaro, si è spento all’età di 94 ...

Cesare Cremonini - morto il papà Giovanni : «La persona più seria e ironica…» : Era il giorno di Natale quando Cesare Cremonini sul suo profilo Instagram pubblicò una foto insieme al suo papà. Lui con il cappellino da babbo natale, il cantante sorridente. È l’ultima immagine social dei due uno di fianco all’altro. Lunedì 16 settembre Giovanni Cremonini è morto. Aveva 94 anni, medico di famiglia e per il suo Cesare era «la persona più seria e ironica», che lui chiamava «dott. Giovanni Cremonini». Nonostante lo ...

L'ultimo saluto di Cesare Cremonini al papà : "La sera mi chiedevi di suonare per te - non smetterò mai di cantarti" : L'uomo, medico di famiglia, è scomparso lunedì a 94 anni. Il cantante sui social: " Da ogni visita notturna tornavi con un...

Cesare Cremonini - morto il papà Giovanni. Aveva 95 anni : Grave lutto per Cesare Cremonini, si è spento lunedì il padre Giovanni. Aveva 95 anni, Giovanni Cremonini era un medico di famiglia, fortemente stimato e amato a San Lazzaro dove Aveva lavorato per moltissimi anni, dal 1952 fino alla pensione. Era nato il 10 ottobre 1924 a Sant’Agata Bolognese. Lo scorso luglio il cantante intervistato da Walter Veltroni per il magazine 7 Aveva ricordato il momento in cui suo padre fu colpito da un ictus: ...

È morto il padre di Cesare Cremonini : Il padre di Cesare Cremionini, Giovanni, è morto lunedì a 95 anni. Era uno stimato medico di famiglia, il più amato di San Lazzaro. Si legge sul Corriere della sera: “Per me il giorno più brutto della mia vita è stato quando mi dissero che dovevo andare in pensione e chiudere l’ambulatorio...per raggiunti limiti di età — confessò qualche anno fa —, ma non ho mai ...

È morto il papà di Cesare Cremonini : È morto il papà di Cesare Cremonini. Il dottor Giovanni Cremonini si è spento all'età di 94 anni. Nato a Sant’Agata Bolognese il 10 ottobre del 1924 era stato medico di base, a San Lazzaro, dai primi anni 50 alla pensione. I funerali si terranno giovedì 19 settembre. "Per il mio babbo sono stato un figlio ma anche un paziente, perché ha trattato tutti i suoi pazienti come dei figli", erano queste le parole di Cesare Cremonini due anni fa in ...