WTA Beijing – Barty e Kvitova avanzano | ko in due set Putintseva e Mladenovic

WTA Beijing – Bene Osaka e Halep - Strycova cede a Venus Williams : Naomi Osaka , Simona Halep e Venus Williams sorridono al China Open: i risultati delle sfide del mattino Tante sfide nel mattino al “China Open”, torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.285.274 dollari che si disputa sui campi in cemento di Pechino, in Cina. Naomi Osaka ha trionfato al primo turno del torneo cinese, mandando al tappeto Pegula in due set, col punteggio di 3-6, 6-7, dopo un’ora e 33 minuti ...

WTA Beijing – Muguruza eliminata al primo turno : Kenin trionfa in 3 set : Muguruza si ferma al primo turno del torneo WTA di Beijing: la spagnola ko per mano di Kenin Niente da fare per Garbine Muguruza al “China Open”, torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.285.274 dollari che si disputa sui campi in cemento di Pechino, in Cina.La tennista spagnola è stata eliminata ai 32esimi dalla statunitense Kenin: il match è terminato dopo un’ora e 43 minuti di gioco col punteggio di ...