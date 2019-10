Taglio parlamentari | ok in Commissione alla Camera Testo in aula il 7 ottobre

Riforme : Marcucci - ‘ok a Taglio parlamentari ma riforma difettosa’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “E’ una riforma quella che passerà alla Camera ‘difettosa’, che ha bisogno di molte correzioni per stare in piedi: un attento lavoro sui regolamenti delle aule parlamentari, una nuova legge elettorale. Soltanto alla fine di questo percorso, potremo dire di aver fatto una buona legge”. Lo scrive il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci, su Facebook.“Il Pd voterà a ...

Primo sì alla Camera al Taglio dei parlamentari. La mini-riforma in 5 punti : Il sì alla riforma fortemente voluta dal M5s che taglia di 345 unità il numero dei parlamentari è subordinata, per il Pd e Leu, a una serie di piccole modifiche costituzionali di garanzia, dalla formazione di circoscrizioni pluriregionalie non più solo regionali alla sfiducia costruttiva

Di Maio contro la Lega : 'Governo caduto a due ore da fine lavoro su Taglio parlamentari' : Il taglio dei parlamentari è da tempo uno dei punti chiave del programma del Movimento Cinque Stelle. 345 poltrone in meno e cinquecento milioni di risparmio dello Stato, rappresentano un obiettivo che i grillini si erano posti quando governavano assieme alla Lega e lo è anche adesso che il partner non è più il Carroccio, ma il Partito Democratico. Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, ospite della trasmissione Agorà, ha evidenziato come il ...

Taglio dei parlamentari il 7 ottobre in aula - ecco quanto si risparmia in rapporto al Pil : La commissione Affari costituzionali della Camera ha dato il via libera al ddl sul Taglio del numero dei parlamentari. Il testo andrà in aula il 7 ottobre. Eppure la legge costituzionale non pare proprio essere come la decantano i Cinque Stelle. Il grillino Manlio Di Stefano afferma che la riduzione

Taglio parlamentari - Pd-Leu : prima summit : 15.21 Pd e Leu chiedono che la maggioranza giallo-rossa si confronti in una riunione sulle riforme in modo da siglare un accordo che preveda un percorso parallelo tra Taglio dei parlamentari e avvio del percorso di modifica ai regolamenti parlamentari e un pacchetto di modifiche costituzionali. Lo precisano i Dem Fiano, Ceccanti e Pollastrini assieme a Fornaro, di Leu, dopo l'ok della Commissione della Camera al Taglio dei parlamentari. E ...

Taglio parlamentari - ok in Commissione alla Camera. Il testo va in aula il 7 ottobre : Taglio dei parlamentari, c'è il sì in Commissione, con il testo atteso in aula per il prossimo 7 ottobre. La Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati ha...

Taglio parlamentari - arriva il primo sì : 14.43 Via libera della commissione Affari costituzionali della Camera alla riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. E' il primo voto sulle riforme per la nuova maggioranza di governo giallo-rossa. Votano a favore, a quanto si apprende, M5S, Pd, Italia Viva e LeU.Due voti contrari,da FI e +Europa. Assenti i deputati di Lega e FdI. Cambia il relatore: sarà il presidente della Commissione,Brescia (M5S). Il testo è atteso in ...

Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini : "Ha fatto cadere il governo per evitare il Taglio dei parlamentari" : "Nessuno mi toglie dalla testa che il taglio dei parlamentari sia una delle ragioni per cui provarono a far cadere il governo, quando mancavano due ore di lavoro alla Camera". Luigi Di Maio, intervistato da Serena Bortone, ad Agorà su Raitre, attacca Matteo Salvini: "Il taglio dei parlamentari sarà

Ius Culturae - Orfini : “Basta rinvii o vincerà Salvini. Per M5s no priorità? Per noi non lo è Taglio parlamentari - ma lo votiamo”. E punge Renzi : Per Luigi Di Maio “non è una priorità“, per Matteo Renzi “non deve diventare un tormentone”. E anche in casa Pd c’è chi frena già. Se il provvedimento sullo Ius Culturae inizierà (di nuovo) il percorso alla Camera giovedì prossimo, 5 ottobre, il suo percorso rischia di finire presto dimenticato, in nome della pax di governo. Eppure, al Nazareno c’è chi spinge affinché la riforma non venga nuovamente ...