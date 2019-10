«Sorrisi in Rosa» in Humanitas | rinascere dopo il tumore al seno

Fonte : vanityfair

(Di martedì 1 ottobre 2019) C’è vita durante eil. Nel mese dedicato alla prevenzionelogica, ecco tornarein, il progetto nato da un’idea deilogi diin collaborazione con la fotografa Luisa Morniroli e la scrittrice Cristina Barberis Negra. Giunto alla terza edizione, il progetto – supportato da Fondazione ‘Insieme con’ e patrocinato da Europa Donna, LILT, ONDA, Amiche per Mano, Pink Amazon, aBRCAdaBRA Onlus – ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della prevenzione, a partire dall’esperienza di donne protagoniste di storie di malattia e rinascita. «Le donne protagoniste di «in»rappresentano un valido esempio di quanto l’approccio multidisciplinare delle Breast Unit faccia la differenza incidendo fortemente sulla qualità della cura, garantendo a tutte le donne conall’accesso ai trattamenti più efficaci, secondo ...

gen_napoli : RT @rtl1025: ??A #nonstopnews parliamo di #prevenzione, in particolare modo pensata per le donne. Oggi la presentazione in @HumanitasMilano… - pierluigidiaco : RT @rtl1025: ??A #nonstopnews parliamo di #prevenzione, in particolare modo pensata per le donne. Oggi la presentazione in @HumanitasMilano… - h3rrrrrr : RT @rtl1025: ??A #nonstopnews parliamo di #prevenzione, in particolare modo pensata per le donne. Oggi la presentazione in @HumanitasMilano… -