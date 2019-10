MTV EMAs 2019 | in vetta Ariana Grande e Billie Eilish Ecco tutte le nomination

Fonte : domanipress

(Di martedì 1 ottobre 2019) MTV ha annunciato leper gli “MTV” che vedono in testacon settetra cui “Best Artist” e “Best Video” per la sua hit virale “thank you, next”, e per “Best Song” insieme a Shawn Mendes. Seguono, per la prima volta in, Lil Nas X econ seiciascuno e la star latino americana J Balvin con cinquetra cui “Best Artist”. Subito dietro, con quattroLizzo e Taylor Swift, anche loro tra le altre per la categoria “Best Artist”. Per prendere un po’ in giro gli artisti, MTV ha svelato ai fan i nomi degli artisti inper “Best Artist”, “Best Video” e “Biggest Fans” attraverso delle immagini artistiche realizzate con la crema del famoso caffè spagnolo “cortado”. Tutti i video sono stati rivelati tramite le piattaforme digital di MTV e dei media partner. Gli “MTV” si terranno ...

