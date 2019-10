Migranti : torture in Libia - gip Palermo convalida fermi : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) – Restano in carcere i tre Migranti fermati lo scorso 16 settembre dalla Dda di Palermo con l’accusa di tortura e tratta di persone. Il gip di Palermo Filippo Lo Presti ha disposto la custodia cautelare in carcere per i tre, Mohamed Condè, detto Suarez, 22 anni, originario della Guinea, Hameda Ahmed, 26 anni, egiziano, e Mahmoud Ashuia, anche lui egiziano, 24 anni. Ad avviare le indagini era stata la ...

Migranti - procuratore di Agrigento Vella : In Libia meno partenze - ma più torture : Lo abbiamo intercettato di ritorno da un incontro all'Onu dove ha illustrato l'esperienza della procura di Agrigento in materia di contrasto ai trafficanti di esseri umani. Il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella, titolare - con il capo dell'ufficio Luigi Patronaggio - di delicate inchieste su sbarchi e traffico di Migranti, senza entrare nel merito dei contenuti di quei fascicoli coperti da riserbo - come quello che ipotizza il ...

Migranti : 'torture e stupri in Libia' - le vittime denunciano gli aguzzini - tre fermi/Adnkronos : Palermo, 16 set. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - Carcerieri spietati che usavano scariche elettriche, bastoni e tubi di gomma per picchiare le vittime detenute nel campo di Zawyia, in Libia, e che violentavano, anche in cinque, le donne che venivano portate in quel centro di detenzione. Sono r

Migranti - l’inferno delle torture nelle carceri libiche raccontato dai testimoni : L'inferno delle prigioni libiche, le torture, le minacce e le percosse, raccontate da alcuni testimoni dell'orrore, nell'ambito di un'indagine partita dalla procura di Agrigento. Tre uomini fermati dalla polizia di Stato, coordinata dalla Dda di Palermo: si tratta di tre 'carcerieri', che dopo lo sbarco erano stati portati all'hotspot di Messina.Continua a leggere

Migranti : ‘torture e stupri in Libia’ - le vittime denunciano gli aguzzini - tre fermi/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – “Personalmente, all’interno di quel carcere, ho avuto modo di vedere che un migrante è deceduto a causa della fame. Era malnutrito e nessuno prestava a lui”, racconta un altro testimone”. “Ci davano da mangiare solo una volta al giorno e ciò non bastava per placare la nostra fame, mentre l’acqua era razionata e non era affatto potabile, poiché bevevamo l’acqua del rubinetto del ...

Migranti : ‘torture e stupri in Libia’ - le vittime denunciano gli aguzzini - tre fermi/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – “Tutti i giorni venivamo, a turno, picchiati brutalmente dai nostri carcerieri – prosegue – Anche io, inauditamente e senza alcun pretesto, sono stato più volte picchiato e torturato da Ossama con dei tubi di gomma, che mi hanno procurato delle vistose e doloranti lesioni in più parti del corpo”. “Tanti altri Migranti subivano torture e sevizie di ogni tipo”, dice un altro profugo ...

Migranti : ‘torture e stupri in Libia’ - le vittime denunciano gli aguzzini - tre fermi/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – In un altro racconto un testimone dice che nel campo c’era un “container dell’Oim” e che un libico “che indossava la casacca dell’Oim, era vicino a un altro uomo con le stellette”. Ma Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Oim, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, la principale organizzazione intergovernativa in ambito migratorio, smentisce questa ...

Migranti : testimone vittime torture - 'tutte le donne nel centro venivano violentate da cinque' : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - “Tutte le donne che erano con noi, una volta alloggiati all’interno di quel capannone sono state sistematicamente e ripetutamente violentate dai 2 libici e 3 nigeriani che gestivano la struttura. Preciso che da quella struttura non si poteva uscire. Eravamo chiusi a ch

Migranti : Di Giacomo (Oim) smentisce testimone torture - 'Ma a Zawyia non abbiamo container' (3) : (AdnKronos) - Ma Flavio Di Giacomo, portavoce dell'Oim, sottolinea con forza che "questi centri vanno assolutamente chiusi, tutti. Noi entriamo in questi centri solo saltuariamente e poche ore al giorno. Non sempre. E abbiamo bisogno di una autorizzazione, non sempre ci occupiamo di assistenza medic

Migranti : Di Giacomo (Oim) smentisce testimone torture - 'Ma a Zawyia non abbiamo container' (2) : (AdnKronos) - Un altro testimone racconta agli uomini della Squadra mobile di Agrigento, diretti da Giovanni Minardi, e ai pm della Procura di Agrigento, diretta da Luigi Patronaggio, di essere stato "venduto" da un uomo dell'Oim. "Io, sono riuscito ad uscire poiché Mohamed - racconta - il libico de

Migranti : Di Giacomo (Oim) smentisce testimone torture - 'Ma a Zawyia non abbiamo container' : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) - "Nel campo di Zawyia, in Libia, non abbiamo dei container dell'Oim. L'unico container in Libia lo abbiamo in un centro a Tripoli per i casi di Tbc, ed è molto vicino al container dell'Unhcr. Tutta questa storia stona un po'...". A dirlo, in una