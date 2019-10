Manovra a velocità infinitesimale

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 1 ottobre 2019) La velocità di marcia è l’elemento che più caratterizza e dà senso all’azione di un governo. Quella delladell’esecutivo M5s-Pd, per la Cgil, è “”. A poche ore dal via libera del Consiglio dei ministri alla cornice della legge di bilancio, gli umori del sindacato di corso d’Italia, raccolti in anteprima da Huffpost, delineano un giudizio chiaro. Il ragionamento è il seguente: la direzione del governo è giusta, ma i contenuti sono davvero troppo timidi. A iniziare dall’intervento sul cuneo fiscale, dimezzato rispetto agli annunci. E soprattutto, che forma prenderà nel 2021? Ci si aspettava di più.In attesa di una valutazione più articolata, che sarà affidata in giornata alle parole del segretario generale Maurizio Landini, quello che emerge a caldo ...

