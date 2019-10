Juve | un super-Higuain Leverkusen spazzato via | un secco 3-0 allo Stadium

Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A : Juve-SPAL 2-0 - super Pjanic e CR7. Samp-Inter 1-3 - riecco Sanchez. Sassuolo-Atalanta 1-4 - doppio Papu Gomez : Pagelle 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Juventus e SPAL. Tante le novità firmate Sarri. In porta tornerà Buffon dal primo minuto, mentre in difesa ci sarà spazio per Matuidi sulla sinistra. Confermato il 4-3-1-2, Ramsey agirà alla spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo. […] L'articolo Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A: Juve-SPAL 2-0, super Pjanic e CR7. Samp-Inter 1-3, riecco ...

Juventus facile contro la Spal : 2-0 a Torino - super-gol di Pjanic poi Cristiano Ronaldo : Tutto veramente troppo facile per la Juventus che, nonostante la moria di terzini (assenti Alex Sandro, Danilo e De Sciglio, con Matuidi sacrificato nel ruolo di terzino sinistro), è riuscita ad avere ragione in maniera piuttosto agevole della Spal in casa per 2-0, piazzandosi momentaneamente al pri

Brescia - Balotelli è una furia a fine gara : Super Mario accusa gli arbitri di favorire la Juventus [VIDEO] : Subito dopo il triplice fischio finale, l’attaccante Bresciano ha accusato gli arbitri di fischiare sempre a favore della Juventus Un esordio senza infamia e senza lode per Mario Balotelli con la maglia del Brescia, novanta minuti in campo senza brillare nella sconfitta subita dai lombardi nel match con la Juventus. Claudio Grassi/LaPresse L’attaccante italiano si è fatto notare però al termine del match, andando a protestare ...

Pagelle e Highlights 4^ giornata - Lazio-Parma 2-0 - Immobile-Marusic. Milan-Inter 0-2 : Brozovic-Lukaku - rossoneri al tappeto! Super Cagliari - bene Juve e Napoli : Pagelle 4 giornata- Tutto pronto per l’inizio della 4^ giornata di Serie A. Si partirà dalla sfida della Sardegna Arena tra Cagliari-Genoa, match in programma oggi alle ore 20:45. 4^ giornata che vedrà opposte anche Milan-Inter, derby di Milano che si annuncia carico di adrenalina. rossoneri a caccia di risposte dopo un inizio di stagione […] L'articolo Pagelle e Highlights 4^ giornata, Lazio-Parma 2-0, Immobile-Marusic. Milan-Inter ...

Pagelle e Highlights 4^ giornata - Juve-Verona 2-1 - decidon Ramsey e Ronaldo. Udinese-Brescia 0-1 - decide Romulo. Super Cagliari - 3-1 al Genoa : Pagelle 4 giornata- Tutto pronto per l’inizio della 4^ giornata di Serie A. Si partirà dalla sfida della Sardegna Arena tra Cagliari-Genoa, match in programma oggi alle ore 20:45. 4^ giornata che vedrà opposte anche Milan-Inter, derby di Milano che si annuncia carico di adrenalina. Rossoneri a caccia di risposte dopo un inizio di stagione […] L'articolo Pagelle e Highlights 4^ giornata, Juve-Verona 2-1, decidon Ramsey e Ronaldo. ...

Atletico Madrid-Juventus : 2-2 show : i bianconeri buttano via la vittoria negli ultimi 20 minuti dopo una prestazione superlativa : È più cholista del Cholo la Juve di Sarri, che con difesa solida e contropiede sfiora la vittoria al Wanda Metropolitano all’esordio in Champions . Di sarrista c’è ancora molto poco nella Juventus, giusto Higuain tornato ai livelli di generosità e importanza di Napoli, e alcune fasi di possesso, il resto è pragmatismo allegriano. Importantissimo per i bianconeri ancora una volta uno che era in lista di sbarco fino alle ultime ore di ...

Supercoppa - la lettera : “Juve e Lazio non giochino in Arabia Saudita” : Usigrai e Amnesty International Italia chiedono a Juventus e Lazio di non giocare in Arabia Saudita la sfida valida per la Supercoppa italiana, in mattinata è stata inviata una lettera dove viene chiesta “una precisa e benvenuta assunzione di responsabilita'” e di dare “il segnale che lo sport, il calcio in particolare, possono essere un veicolo straordinario di valori e un esempio virtuoso di grande importanza per il ...

Amnesty e UsigRai scrivono a Juve e Lazio : «No alla Supercoppa in Arabia» : In vista della Supercoppa Juventus-Lazio, tra le squadre vincitrici dello scudetto e della Coppa Italia 2018-2019, Amnesty International Italia e UsigRai (il sindacato dei giornalisti dell’informazione pubblica) hanno scritto ai presidenti dei due club calcistici chiedendo di non giocare la partita in Arabia Saudita. Nella lettera inviata questa mattina, le due organizzazioni chiedono a Juventus […] L'articolo Amnesty e UsigRai scrivono a ...

Pagelle e Highlights 3^ giornata : Fiorentina-Juve 0-0 - super Ribery - male CR7. Napoli-Samp 2-0 - doppio Mertens. Inter-Udinese 1-0 - decide Sensi : Pagelle 3 giornata- Tutto pronto per la 3^ giornata di Serie A. Di seguito tutte le Pagelle del 3° turno e gli Highlights dei match. Si partirà con Fiorentina-Juventus, match in programma oggi alle ore 15:00. Leggi anche: Serie A, conferenze stampa 3^ giornata: Ancelotti: “Ok Milik e Insigne, Llorente possibile titolare”…. Pagelle 3 giornata: […] L'articolo Pagelle e Highlights 3^ giornata: Fiorentina-Juve 0-0, super Ribery, male ...

LIVE Juventus-Barcellona 0-2 calcio femminile - Champions League in DIRETTA : iberiche superiori - ma le bianconere non sfigurano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:22 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa sfida e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:21 Nonostante il risultato la Juventus ha giocato un’ottima partita. Le ragazze di coach Guarino hanno dimostrato tanto carattere, non mollando mai, anche quando la partita sembrava ormai finita. Adesso servirà una vera è propria impresa nella gara di ritorno, ...

Juve - gli stipendi superano i 250 milioni : CR7 al top : stipendi Juventus 2019 2020 – Prosegue la crescita degli ingaggi per la Juventus. In base ai dati resi noti dalla Gazzetta dello Sport e rielaborati da CF – Calcioefinanza, il monte stipendi del club bianconero supera i 250 milioni di euro lordi. Al top troviamo Cristiano Ronaldo, con i 31 milioni di euro netti che […] L'articolo Juve, gli stipendi superano i 250 milioni: CR7 al top è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Calciomercato Juventus - il retroscena dalla Gb : la super offerta con contropartita al Psg per Neymar : La Juventus ha tentato veramente di piazzare il colpo Neymar negli ultimi giorni di Calciomercato, lo sostiene la ‘Bbc’, secondo cui la proposta dei bianconeri al Psg era veramente di quelle importanti: 100 milioni di euro più il cartellino di Paulo Dybala. offerta respinta dal club di Ligue 1, stesso esito per la trattativa con il Barcellona, il brasiliano alla fine è rimasto al Psg tra il disappunto. Gli ultimi giorni di ...