Federica Pellegrini non conferma la relazione con l' allenatore

Nuoto : Federica Pellegrini e il sogno olimpico prima dell’addio alla piscina : Federica Pellegrini è pronta per tuffarsi nella sua ultima stagione agonistica che la proietterà verso la sua quinta Olimpiade. L’azzurra non sta a pensarci troppo e vive questo inizio d’annata con un po’ di rilassatezza in vista di un 2020 particolarmente intenso, nel quale i carichi di lavoro saranno importanti. L’oro di Gwangju nei 200 stile libero è stato quello della sorpresa perché nessuno alla vigilia osava ...

“Che tempo che fa” – Prima puntata del 29 settembre 2019 – Manuel Bortuzzo - Federica Pellegrini - Mahmood tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa, Prima puntata stagionale, con diverse novità. La Prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Raitre e gli ultimi due su Raiuno, il programma quest’anno passa a Raidue. I motivi dell’abbandono della rete ammiraglia sono dovuti principalmente agli ascolti, gli ultimi due anni ritenuti troppo bassi. Il programma però ora […] L'articolo “Che tempo che fa” – Prima puntata del 29 settembre 2019 – Manuel Bortuzzo, ...

Che Tempo Che Fa riparte da Rai 2 con Mahmood e Federica Pellegrini : Che Tempo Che Fa 29 settembre Fabio Fazio cambia rete e formula con appuntamento alle 19.30 e 21 su Rai 2 Ospiti del 29 settembre Giovanni Tria, Mahmood, Gino Strada e Federica Pellegrini “Siamo sulla rete giovane” dice Fabio Fazio agli ospiti fissi del suo programma Luciana Littizzetto, Nino Frassica e il Mago Forrest nel promo di Che Tempo Che Fa che dal 29 settembre riparte da Rai 2. Nato su Rai 3, diventato troppo ...

Federica Pellegrini - il futuro (dopo Tokyo 2020) : Non sappiamo se prenderla in parola, Federica Pellegrini ci ha abituato a decisioni inaspettate e, per questo, la notizia dell’abbandono dopo le Olimpiadi di Tokyo del 2020 avrà una conferma solo a Giochi fatti. Anche perché quando lo ripete il volto perde per un attimo quella luce che la contraddistingue. Sembra più guardare al presente, Federica, ormai matura, molto pragmatica, seria e determinata. Per ora ci sono questi ...

Federica Pellegrini ha detto che si ritirerà dopo le Olimpiadi di Tokyo del 2020 : La famosa nuotatrice italiana Federica Pellegini si ritirerà dal nuoto professionistico dopo le Olimpiadi di Tokyo del 2020. Ha detto, scrive Sky Sport, che «sarà la mia ultima gara ed è giusto finire la mia lunga carriera lì. Ho iniziato

Federica Pellegrini : “Mi ritiro dopo Tokyo 2020 - voglio una famiglia e dei figli” : Le Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno l'ultimo appuntamento della carriera poi Federica Pellegrini si ritirerà dall'attività agonistica. Dedicherà più tempo a se stessa, alla propria vita: voglia di normalità, di una famiglia, di avere un figlio. "Tra qualche giorno compirò 32 anni ed è giusto finire la mia lunga carriera lì".Continua a leggere

Nuoto - Federica Pellegrini : “Le Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno la mia ultima gara. Voglio una famiglia e normalità” : Federica Pellegrini e le Olimpiadi: un amore contrastato per la campionessa veneta del Nuoto in piscina tra soddisfazioni immense (oro nei 200 sl a Pechino) e delusioni altrettanto importanti (i podi mancati a Londra 2012 e a Rio 2016). Ecco che il successo storico nelle sue quattro vasche ai Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud) ha riacceso ulteriormente quella fiamma e il sogno del suggello a Cinque Cerchi non avrebbe eguali, essendo anche ...

La Champions League del nuoto ed il rischio che l’Italia non partecipi a Tokyo 2020 : il parere di Federica Pellegrini : Federica Pellegrini dalla nuova avventura in ISL alle Olimpiadi di Tokyo 2020: le sensazioni della campionessa italiana E’ tutto pronto per la nuova competizione di nuoto, la Isl, International Swimming League, che scatterà il 5 e 6 ottobre ad Indianapolis. Per l’Italia ci sarà in vasca la Divina, Federica Pellegrini: “inizia come un esperimento, ma sarà il futuro del nuoto perché è una gara spettacolare. Sarà un ...

“Sono uguali!”. Federica Pellegrini è la fotocopia della mamma : ecco la signora Cinzia : Che tra i due ci fosse del tenero si diceva già quando Federica Pellegrini era fidanzata con Filippo Magnini. Scoppiata la crisi tra i due ex fidanzati, in molti sostenevano che la causa della rottura fosse proprio Matteo Giunta. E, invece, poi Federica e Filippo erano tornati insieme per poi lasciarsi definitivamente. In tutto questo tempo Matteo, che è anche il cugino di Filippo Magnini (nonché il suo ex allenatore) ha invece continuato a ...

Federica Pellegrini e Matteo Giunta : La Madre Svela un Colpo di Scena! : Dopo le rivelazioni di Chi, sul nuovo amore di Federica Pellegrini ed il suo allenatore Matteo Giunta arrivano le dichiarazioni della Madre della campionessa che rivela un clamoroso Colpo di scena. Da poche ore è stata ufficializzata la storia d’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta da parte del settimanale Chi. Il giornale sui social aveva in anteprima rivelato la loro relazione pubblicando delle foto. Federica e Matteo infatti ...

Federica Pellegrini - la madre parla di Matteo Giunta : colpo di scena : Federica Pellegrini e il legame con Matteo Giunta, parla la madre della nuotatrice e ‘cambia le carte in tavola’: non tutto è come sembra colpo di scena su Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La coppia non è una coppia. Almeno secondo il settimanale Oggi che ha raggiunto la madre della nuotatrice che ‘ha cambiato le […] L'articolo Federica Pellegrini, la madre parla di Matteo Giunta: colpo di scena proviene da Gossip e ...

Federica Pellegrini - la verità sull’amore per Matteo Giunta : Federica Pellegrini rompe il silenzio dopo i gossip sulla love story con Matteo Giunta. Negli ultimi giorni la nuotatrice era apparsa insieme all’allenatore sul red carpet di un evento a Roma, raggiante e bellissima. La foto dei due era stata postata dalla stessa Federica su Instagram: un gesto che sembrava una conferma dell’amore. Ormai da circa due anni infatti Giunta viene indicato come il fidanzato segreto della ...